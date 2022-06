Joksimović novi selektor Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Ivan Joksimović novi je selektor muške seniorske odbojkaške reprezentacije Crne Gore, odlučio je Upravni odbor Odbojkaškog saveza.

Navodi se da je sa Joksimovićem dogovorena saradnja tri godine, odnosno do Evropskog prvenstva 2025. godine.

Joksimović će drugi put predvoditi najbolje crnogorske odbojkaše, nakon što je funkciju selektora obavljao od februara 2011. godine do maja 2013. godine.

Joksimović je već duži period u Kataru, gdje je vodio Katar sports klub, El Džaiš i Šamal.

U sezoni 2013/2014 bio je proglašen za odbojkaškog trenera godine u Kataru.

Joksimović je dvije i po godine proveo i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u Al Ahliju i Al Ainu.

Bio je i pomoćni trener Budućnosti, trener mlađih kategorija podgoričkog kluba, pomoćni trener juniorske reprezentacije bivše SR Jugoslavije.

Sa Budvanskom rivijerom 2012. godine osvojio je duplu krunu.

