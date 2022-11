Depolitizovati obrazovni sistem u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Obrazovni sistem u Crnoj Gori potrebno je depolitizovati i dovesti odgovorne ljude na čelo Ministarstva prosvjete, ocijenila je profesorica Filozofskog fakulteta Biljana Maslovarić.

Ona je, povodom objavljene analize sektora obrazovanja 2015-2020, ocijenila da Crna Gora ima znanja, resurse i ljude.

“Ali nemamo volju i, bojim se, svijest o tome gdje se mi nalazimo. To traje dugi niz godina, ljudi su zarobljenog uma. Zna se zašto se to dešava – zbog odsustva kritičkog mišljenja, a iza svega toga stoji ekonomski status”, rekla je Maslovarić.

Onasmatra da “imamo pogrešne ljude na pogrešnim mjestima”.

“Dosad smo imali ljude nekih biografija, koji su bili u školi ali o obrazovanju nijesu znali ništa”, kazala je Maslovarić gostujući u podkastu Udruženja Roditelji i agencije MINA, “Obrazovnom sistemu su neophodne hitne promjene. Što možemo da uradimo?”.

Ona je podsjetila da je 2012. godine bila prelomna kada su obrazovni sistem Crne Gore napustili donatori, a jedino je ostao UNICEF.

Maslovarić je kazala da su tad izmijenjene zakonske regulative, nakon kojih je direktore škola postavljao ministar.

“Zašto su direktori bitni? Riba smrdi od glave. Kad imamo neku instituciju, prva osoba koja je odgovorna je onaj koji upravlja njome”, rekla je Maslovarić.

Ona je kazala da dok se sve to dešavalo, vrata obrazovnih institucija bila su otvorena za političko rovarenje, dodajući da su političke partije vrbovale ljude i izbacili struku iz škola.

Prema njenoj ocjeni, ukidanje građanskog obrazovanja bio je loš potez.

Maslovarić je kazala da u Crnoj Gori institucije ne funkcionišu, a, kako je dodala, ako i funkcionišu, u njima je velika birokratija.

Ona je istakla da je obrazovni sistem Crne Gore, nekad bio pet godina iza Hrvatske, a sada je, prema njenoj ocjeni, 15 do 20 godina.

“Ako smo bacilli 20 – 30 godina, mi više nemamo kud unazad”, smatra Maslovarić.

Ona se osvrnula i na smjenu direktora škola prošle godine, kada je tadašnja ministarka Vesna Bratić smijenila preko 250 direktora.

“To je bila odmazda i lov na ljude na koji ja ne pristajem”, rekla je ona.

Maslovarić je, odgovarajući na pitanje, da li je plaćanje privatnih časova djeci uobičajena stvar i u drugim državama, kazala da se boji da se to odnosi na “društva kao što je naše”.

“Na nedemokratska društva. I ona koja su svrstana u demokratske, ako to postoji, to je u malom procentu, nije to počelo danas, to je počelo davno”, rekla je Maslovarić.

Upitana o tome kada će svi odgovarati za ono što nijesu uradili, Maslovarić je kazala da je problem što se stavljaju funkcije ispred odgovornosti.

“Moramo da krenemo od nule, da o tome govorimo glasno, nijesmo u to krenuli, niti smo imenovali stvari”, rekla je ona.

Maslovarić smatra i da je bitna izgradnja savezništva, da je bitno razumjeti da su zajedno i nastavnici, roditelji i đaci.

Ona je kazala da ne treba tražiti krivca, ali i da ne pristaje na floskulu “da smo svi krivi”.

“Ja sam sve uradila što mogu, i kad mi je bilo teško, izborila sam se za stav. Da nosim na plećima, da vičem, da sam neurotična, sve to trpim, zašto – jer govorim istinu, jer me niko nikad nije demantovao”, kazala je ona.

Maslovarić je poručila da se mora staviti tačka i prestati sa prozivanjem, kao i da je na političarima da rade ono što treba.

