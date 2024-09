Čegar: Cilj Maje Rajković lični rekord

Pariz, (MINA) – Cilj crnogorske paraatletičarke Maje Rajković na Paraolimpijskim igrama u Parizu je da ostvari što bolji rezultat i pokuša da popravi lični rekord, kazao je trener reprezentacije Veljko Čegar.

Rajković će u subotu zaključiti nastup crnogorskih sportista na Igrama u Parizu.

Ona će debitovati na Paraolimpijskim igrama, a u Parizu takmičiće se u bacanju koplja, u kategoriji F54 (bacanja iz specijalizovane stolice).

Čegar je kazao da crnogorsku predstavnicu očekuje izuzetno jaka konkurencija.

„Nastupiće najbolje tri takmičarke sa ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva u Kobeu. Objektivno, Rajković ima najlošiji rezultat od svih prijavljenih sportistkinja, ali vjerujem da će ona baciti neki dobar rezultat. Njen cilj je da baci svoj lični rekord, ali za to treba da se poklopi dosta stvari“, rekao je Čegar agenciji MINA.

On je istakao da još ne znaju raspored bacanja i vremenske uslove na dan takmičenja.

„Njena vrsta invaliditeta utiče na njeno svakodnevno zdrastveno stanje. Dobro smo trenirali u Parizu, u dobrom raspoložrnju dočekujemo nastup i nadamo se da će on biti dobar. Očekujem da će ostvariti njen i naš zajednički cilj“, rekao je Čegar.

Rajković je nastup na Paraolimpijskim igrama obezbijedila osvajanjem četvrtog mjesta na prošlogodišnjem Svjetskom prvenstvu u Parizu.

Nosilac je bronzane medalje sa Evropskog prvenstva u Bidgošću 2021. godine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS