U PRVOM CIKLUSU ONE NAGRADNE IGRE PODIJELJEN VELIKI BROJ VRIJEDNIH NAGRADA

Olimpijske igre kao korisničko iskustvo za najsrećnije u One mreži

Marija Mačić iz Prčanja, Goran Mijanović sa Cetinja i Sofija Drešaj iz Podgorice, zahvaljujući kompaniji One, uskoro će se naći u Parizu, gdje će doživjeti jedinstvenu olimpijsku atmosferu. Kompanija One uručila je glavne nagrade srećnim dobitnicima prvog ciklusa nagradne igre “One olimpijska avantura”, koje će im omogućiti putovanje u grad svjetlosti i epicentar ovogodišnjih Olimpijskih igara.

“Naš cilj je bio da naši korisnici dobiju priliku i da povedu nekog posebnog sa sobom i dožive čari Pariza tokom Olimpijskih igara. Kao Olimpijska mreža Crne Gore zajedno sa Crnogorskim olimpijskim komitetom pokrenuli smo mnogo različitih aktivnosti koje su važne za našu zajednicu. Tokom protekle dvije godine širili smo olimpijski duh, a nagrada – putovanje u Pariz i prisustvo na Olimpijskim igrama – osmišljena je da posebno obradujemo naše korisnike, koji su navikli na našu posvećenost i pažnju,” kazao je izvršni direktor kompanije One, Branko Mitrović.

Cetinjanin Goran Mijanović, nakon petnaestogodišnjeg iskustva u One mreži, upravo ističe pažnju koju ova kompanija pruža svojim korisnicima.

“Moja cijela porodica, uključujući I najmlađe članove, su korisnici One mreže i svi smo zadovoljni ponudom i kvalitetom usluga, ali i vašim odnosom prema dugogodišnjim korisnicima. Ova nagrada će mojoj supruzi i meni omogućiti da budemo uz naš tim na Olimpijskim igrama u Parizu. To će biti iskustvo, siguran sam, za pamćenje,” kazao je Mijanović.

Marija Mačić iz Prčanja lojalna je korisnica One mreže preko dvije decenije. Kaže da ta činjenica sama po sebi dovoljno govori o njenom koriničkom iskustvu.

“Kada sam dobila poziv od kompanije One veoma sam se obradovala. U Pariz ću voditi sina ili ćerku jer kao pravi primorci strastveni smo navijači crnogorske vaterpolo reprezentacije. Biće to jedinstveno iskustvo i hvala kompaniji One koja nam je to omogućila,” kazala je Mačić.

Ana Mihailović, direktorica za komercijalnu strategiju i razvoj proizvoda u kompaniji One, istakla je da kompanija One i ovom inicijativom pokazuje posvećenost stvaranju nezaboravnih trenutaka za naše korisnike.

“Obezbijedili smo našim korisnicima putovanje za dvije osobe u Pariz, smještaj u samom srcu grada, nezaboravan obilazak olimpijskog sela gdje se susrijeću vrhunski sportisti iz cijelog svijeta, i ekskluzivnu priliku da uživo prisustvuju utakmici na Olimpijskim igrama. Sve ovo je dio naše misije da stvorimo nezaboravna iskustva za naše korisnike,” kazala je Mihailović.

Katarina Bulatović, sportska direktorka Crnogorskog olimpijskog komiteta i zlatna lavica koja je Crnoj Gori 2012. godine donijela olimpijsku medalju, pohvalila je napore kompanije One u promovisanju olimpijskih vrijednosti i podršci sportistima.

“Izuzetno nam je drago što kompanija One snažno podržava naše olimpijce i promoviše olimpijske vrijednosti među građanima Crne Gore. Kao neko ko je imao čast da predstavlja Crnu Goru na Olimpijskim igrama, znam koliko je važno imati takvu podršku. Kompanija One je napravila izuzetan potez i ovom nagradnom igrom. Srećnim dobitnicima želim nezaboravan boravak u Parizu i da osjete pravi olimpijski duh,” kazala je Bulatović.

U prvom ciklusu nagradne igre “One olimpijska avantura”, pored tri glavne nagrade koje su omogućile putovanje u Pariz na Olimpijske igre, podijeljene su i mnoge druge vrijedne nagrade. Među njima su i najnoviji modeli iPhone 15 i Samsung telefona, kao i različiti uređaji najprestižnijih tehnoloških brendova.

Prvi ciklus igre, koji je trajao do 1. jula, bio je otvoren za sve prepaid korisnike koji su dopunili svoj račun sa najmanje 6,90 eura, kao i za postpaid korisnike koji su izmirili svoje račune do 15. u mjesecu.

U kompaniji One podsjećaju korisnike da nastave da učestvuju u nagradnoj igri jer drugi ciklus donosi glavnu nagradu – automobil Toyota Yaris Cross Hybrid. Drugi ciklus igre traje do 1. septembra, a uzbuđenje i prilika za osvajanje atraktivnih nagrada se nastavlja.