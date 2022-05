Zemljište Galeba prodato kotorskoj firmi

Ulcinj, (MINA-BUSINESS) – Kompanija Rokšped prodala je zemljište na kome se nalazio nekadašnji hotel Galeb u Ulcinju firmi Sunny Palace, a koji je oglašen na prodaju u martu prošle godine.

Na prodaju je bilo oglašena ukupna površina urbanističke parcele od 42,5 hiljada metara kvadratnih, od čega je u vlasništvu Rokšpeda 24,3 hiljade kvadrata, a ostatak je predviđen za priobalni pojas koji pripada toj lokaciji, pišu Vijesti.

Rokšped je 2006. godine kupio je hotel Galeb, koji je potom srušio i na čijoj je lokaciji trebalo da izgradi novi hotel.

Kupoprodajni ugovor, kako je Vijestima saopšteno iz kotorske kompanije, potpisan je krajem prošle sedmice, a dalja realizacijaovog projekta uslovljena je regulisanjem odnosa između novog vlasnika i Vlade, da bi se što prije krenulo sa aktivnostima vezanim za izgradnju novog hotela.

Kompanija Sunny Palace kupovinom zemljišta namjerava, kako je saopšteno, da krene realizaciju izgradnje hotelskog kompleksa visoke kategorije na ovoj za Ulcinj važnoj lokaciji.

”S obzirom na tradiciju i renome nekadašnjeg hotela Galeb, koji je bio jedan od simbola grada Ulcinja, cilj nam je da na ovoj lokaciji izgradimo resort kategorije pet zvjezdica po najvećim standardima hotelske industrije, vraćajući ponovo stari sjaj ovoj lokaciji. Uvjereni smo da novo vrijeme za Galeb tek dolazi”, rekli su iz kotorske kompanije.

Kako su objasnili, za izradu projektne dokumentacije budućeg hotela biće angažovani renomirani saradnici iz inostranstva, kako bi se u ovom procesu primijenili aktuelni trendovi i najviši međunarodni standardi u hotelskom biznisu.

“Plan je da novi Galeb na pravi način uklopimo u ovaj autentičan prirodni ambijent nestvarne ljepote, od borove šume do litice i pogleda na pučinu koji se pruža sa nje, čuvajući prirodno okruženje nekadašnjeg hotela”, kazali su iz kotorske kompanije.

Četiri dana prije parlamentranih izbora 30. avgusta 2020. godine, Vlada premijera Duška Markovića povukla je tužbu protiv Rokšpeda u parničnom postupku pred Osnovnim sudom u Ulcinju i time stavila tačku na pitanje vlasništva nad zemljištem, a podgorička kompanija nije ispoštovala obaveze definisane ugovorom koje je imala sa državom.

Zamjenik zaštitnika imovinsko-pravnih interesa države je 26. avgusta 2020. godine obavijestio ulcinjski sud da se odriče tužbenog zahtjeva protiv Rokšpeda.

