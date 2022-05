Završen ciklus obuka za mlade žene preduzetnice

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Petodnevnom edukacijom održanom u Inovaciono preduzetničkom centru (IPC) Tehnopolis, završen je posljednji ciklus obuka koje je Unija poslodavaca (UPCG) organizovala za mlade nezaposlene žene zainteresovane za pokretanje sopstvenog biznisa.

Osim u Nikšiću, obuke iz oblasti preduzetništva prethodno su održane u Podgorici i Kotoru, uz učešće od ukupno 46 polaznica.

Programi preduzetničkih obuka realizovani su u okviru projekta Mlade žene preduzetnice koji sprovodi UPCG, uz podršku Međunarodne organizacije rada (ILO), a kroz projekat pod nazivom Aktiviraj! Integrisana socijalna zaštita i zapošljavanje u cilju ubrzavanja napretka za mlade ljude u Crnoj Gori, koji finansira Zajednički fond Ujedinjenih nacija za održivi razvoj.

Partneri UPCG u implementaciji projekta Mlade žene preduzetnice su Zavod za zapošljavanje (ZZZCG), IPC Tehnopolis i Opština Kotor.

Izvršni direktor IPC Tehnopolis, Đorđije Malović je polaznice obuke u Nikšiću upoznao sa radom i kapacitetima Tehnopolisa, a zatim im i uputio poziv da iskoriste brojne mogućnosti i modele podrške koje će im, kao budućim preduzetnicama, u potpunosti biti na raspolaganju.

“Tehnopolis će uvijek pomagati i biti partner na projektima kojima se promoviše napredak mladih u Crnoj Gori, a posebno zadovoljstvo nam pričinjava to što je u fokusu Unije poslodavaca zapošljavanje mladih žena koje se nalaze na evidenciji ZZZCG, a koje su zainteresovane za pokretanje sopstvenog biznisa“, rekao je Malović.

Iz UPCG je saopšteno da je podrška u izgradnji pozitivnog stava mladih žena prema preduzetništvu jedan od važnih segmenata procesa ekonomskog osnaživanja žena. To potvrđuje i koordinatorka projekta UPCG Zvezdana Oluić i jedna od trenerica programa edukacije u Podgorici i Nikšiću, koja naglašava da je Unija poslodavaca već punih 20 godina posvećena radu koji ima za cilj razvoj ženskog biznisa i menadžmenta.

„Obuke koje smo organizovali pokazuju da mlade žene u Nikšiću, Podgorici i Kotoru krasi preduzetnički duh, spremnost da preuzmu inicijativu i stvore posao za sebe. Nadam se da će realizacija njihovih preduzetničkih ideja i budući poslovni uspjesi biti važan inpuls i putokaz koji će slijediti i druge mlade žene u Crnoj Gori”, ocijenila je Oluić.

Uz IPC Tehnopolis, važan partner UPCG u implementaciji projekta Mlade žene preduzetnice bio je i ZZZCG – krovna institucija na tržištu rada koja dugi niz godina pruža finansijsku i stručnu pomoć u cilju podsticaja preduzetništva, a u svrhu razvoja malih i srednjih preduzeća.

Samostalna savjetnica I u Sektoru za mjere aktivne politike zapošljavanja i razvoj preduzetništva u ZZZCG, Gordana Vukčević, prenijela je utiske koje je, kao jedna od trenerica, ponijela sa obuke održane u Nikšiću.

“Drago mi je da sam imala priliku da se pet dana družim sa 21 divnom mladom Nikšićankom i da sam zahvaljujući obuci koju sam stekla kroz GET Ahead program bila u mogućnosti da svoja znanja i iskustva prenesem mladim ženama koje žele da otpočnu sopstveni biznis”, rekla je Vukčević.

Nakon završenog programa edukacije, UPCG će realizovati i drugu fazu projekta u kojoj će za jedan broj polaznica biti obezbijeđena mentorska podrška trenerica, uz koje će lakše prevladati izazove s kojima se mogu suočiti prilikom osnivanja preduzeća i u početnoj fazi poslovanja.

Članice mentorskog tima trenerica, uz prethodno navedene, su i koordinatorka projekta UPCG Marina Jovanović, samostalna savjetnica za razvoj preduzetništva u Opštini Kotor Anđela Milošević, kao i Olivera Simović sa Fakulteta za turizam i hotelijerstvo Univerziteta Crne Gore.

Preduzetničke obuke za nezaposlene mlade žene koje je UPCG organizovala u Podgorici, Kotoru i Nikšiću bile su potpuno besplatne, a realizovane su po ILO metodologiji GET Ahead koja polaznicama omogućava sveobuhvatan (petodnevni) trening kroz koji se stiču znanja i vještine neophodne za pokretanje i razvoj sopstvenog biznisa.

Ciljna grupa projekta UPCG su mlade nezaposlene žene od 25 do 34 godine, koje se nalaze na evidenciji ZZZCG i koje su zainteresovane za pokretanje sopstvenog biznisa.

Za pohađanje obuka posebno su podsticane mlade žene koje pripadaju osjetljivim kategorijama, odnosno osobe sa invaliditetom, majke djece s posebnim potrebama, žene koje žive izvan urbanih područja, žene koje posluju u sivoj zoni – još nijesu registrovale svoj biznis.

