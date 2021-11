Zatvoren račun u Prvoj banci za potrebe Abu Dabi fonda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prva banke ukinula je račun otvoren za potrebe realizacije ugovora o zajmu sa Abu Dabi fondom za razvoj, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Iz Ministarstva su kazali da je Prva banka, do zaključka da je račun nezakonit, došla nakon što je na inicijativu tog Vladinog resora Centralna banka (CBCG) preduzela određene radnje u cilju rješavanja tog pitanja.

„Kako na upozorenje CBCG Prva banka nije uspjela da pribavi dokumentaciju koju je bila dužna da pribavi još prilikom otvaranja računa, pristupila je otkazu okvirnih ugovora o otvaranju i vođenju transakcionog računa za nacionalna i izvršavanje međunarodnih plaćanja, koji su bili zaključeni sa nekadašnjim Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja za potrebe realizacije ugovora o zajmu sa Abu Dabi fondom za razvoj“, navodi se u saopštenju.

U dopisu koji je Prva banka dostavila Ministarstvu se navodi da danom otkaza predmetih ugovora prestaju sve pravne posljedice koje iz njih proističu i ukida se otvoreni račun po tom osnovu.

„Novčana sredstava koja su se nalazila na računu koji se ukida nakon raskida navedenih ugovora usljed otkaza, biće prenijeta na privremeni račun kod ove banke“, navodi se u saopštenju.

Iz Minstarstva su podsjetili da je Prva banka, po zahtjevu bivšeg ministra Petra Ivanovića, zaključila ugovore o otvaranju i vođenju računa sa nekadašnjim ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja, bez ministarstva finansija.

„Na osnovu toga je otvoren račun na koji su sredstva od zajma iz navedenog ugovora isplaćena i sa koga su vršene transakcije u prethodnom periodu. Novac od zajma nigdje nije proknjižen, odnosno nije prikazan u završnom računu budžeta za bilo koju godinu, niti je evidentiran kod Investiciono-razvojnog fonda (IRF) koji je zajmoprimac“, rekli su iz Minstarstva.

Takođe, kako su dodali, godinama unazad je raspolagano tim sredstvima bez evidencije u sistemu državnih plaćanja.

„Mada je tužiteljka Marija Raspopović unaprijed zaključila da nema smetnji za raspolaganje računom, na taj način javno iznoseći stav o postupku koji je u toku i samim tim prejudicirajući njegov ishod, čini se da ipak da postupanje Prve banke predstavlja jasan dokaz da je račun bio otvoren nezakonito, kao i da su sve radnje u vezi sa tim računom nezakonito preduzimane“, navodi se u saopštenju.

Pritužba Ministarstva na postupanje i propuste u radu Raspopović nalazi se pred Tužilačkim savjetom od koga, kako su navel, još nemaju povratnu informaciju.

„Ministarstvo se ranije obratilo CBCG radi rješavanja problema, a sve u cilju pronalaženja pravilnog i zakonitog rješenja za cjelokupno postupanje do konačne otplate zajma, budući da naslijeđena praksa nije u saglasnosti sa zakonom, što konačno zatvaranje računa i dokazuje“, zaključuje se u saopštenju.

