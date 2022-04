Zaštita konkurencije ključna za unapređenje ekonomije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zaštita konkurencije predstavlja jednu od ključnih politika na nivou Evropske unije (EU), jer njeno efikasno sprovođenje doprinosi unapređenju ekonomije, saopštila je generalna direktorica za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomskog razvoja, Jasna Vujović.

Vujović, koja je i šefica Radne grupe za Poglavlje 8 – Konkurencija, kazala je da efikasno sprovođenje zaštite konkurencije doprinosi razvoju i rastu broja preduzeća, unapređenju ulaganja u istraživanje i razvoj novih proizvoda, privlačenju novih investicija, kao i povećanju proizvodnje i izvoza.

Iz Generalnog sekretarijata Vlada je saopšteno da je Vujović, na sjednici radne grupe za to poglavlje, kazala da će posebna pažnja biti posvećena slučajevima državne pomoći koji se nalaze u centru pažnje kolega iz Evropske komisije (EK) i crnogorske javnosti, kako bi, u skladu sa zakonskim okvirom i praksom EU, Crna Gora pravovremeno odgovorila na izazove koji proističu iz ovih zahtjevnih slučajeva.

Vujović je dodala i da je napredak, konstatovan u izvještaju o Crnoj Gori za prošlu godinu, dobra osnova za ključni iskorak na planu sprovođenja zakonodavnog okvira u izazovnoj oblasti konkurencije.

“Na sjednici su razmatrani Akcioni plan za adresiranje ključnih preporuka iz izvještaja EK o Crnoj Gori za prošlu godinu, Mapa puta za osmo poglavlje, kao i tekuća pitanja koja se tiču predmetne oblasti”, navodi se u saopštenju.

Članovi Radne grupe su razmotrili predstojeće obaveze i dogovorili pripremu Mape puta kojom će biti definisane sve aktivnosti koje je neophodno implementirati kako bi ispunili preostale zahtjeve EK u ovoj oblasti.

