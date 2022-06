Zajednički protiv prekograničnog i ekonomskog kriminala

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprave policije i prihoda i carina (UPC) zajednički će jačati saradnju u cilju borbe protiv prekograničnog, ekonomskog i drugih oblika kriminala, poručili su njihovi direktori Zoran Brđanin i Rade Miloševićem.

Oni su kazali i da će obje strane u tome biti istrajne.

„Sagovornici su se saglasili da je koordinacija dvije službe, u slučajevima od obostranog interesa, neophodna i ključna za ostvarivanje zajedničkih ciljeva“, navodi se u saopštenju.

