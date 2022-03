Za projekat Solari 30 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) i Investiciono razvojni fond (IRF) potpisali su ugovor vrijedan 30 miliona EUR za finansiranje projekta Solari 3000+ i Solari 500+.

Ugovor su, u ime IRF-a potpisali predsjednik upravnog odbora IRF-a Velizar Kaluđerović, izvršna direktorica Irena Radović i direktor sektora za kredite Nikola Milosavljević, a u ime EPCG predsjednik Odbora direktora, Milutin Đukanović, izvršni direktor Nikola Rovčanin i glavni finansijski direktor Miro Vračar.

Đukanović je kazao da je potpisivanje ugovora za finansiranje projekta Solari 3000 i 500+ sa IRF-om veoma značajno za njihovu kompaniju.

“Podsjećam da će u okviru projekta biti otvoreno na stotine novih radnih mjesta, dok će na hiljade naših potrošača imati manje račune za utrošenu električnu energiju”, rekao je Đukanović prilikom potpisivanja ugovora.

On je još jednom pozvao građane Crne Gore da konkurišu za projekat Solari, jer smatraju da će u zelenoj tranziciji pobjednik biti onaj koji će moći da proizvodi električnu energiju.

“Čestitam poslovodstvu EPCG, jer je odrađen veliki i dobar posao“, dodao je Đukanović.

Iz EPCG su naveli da je proces odabira finansijske institucije bio transparentan, na međunarodni javni poziv za obezbjeđenje finansijskih sredstava za finansiranje projekta Solari 3000+ i Solari 500+, koji je Elektroprivreda raspisala 2. avgusta, prijavilo se osam zainteresovanih institucija.

Radović je kazala da je IRF, kao državna institucija, prepoznao veliki značaj tog projekta.

“Izuzetno je važno da pratimo efekte projekta Solari koji će doprinijeti snaženju standarda građana naše države, a i doprinijeti novom zapošljavanju. IRF je zato podržao projekat Solari sa najnižom kamatnom stopom u istoriji ove institucije”, rekla je Radović.

Ona je objasnila da su na taj način, pored podrške EPCG kao državnoj kompaniji, dali jasnu podršku i brojnim malim i srednjim preduzećima koja će kroz učešće u projektu Solari ostvariti značajne benefite.

“Nadam se da će u narednom periodu biti puno novih projekata gdje će IRF sa zadovoljstvom partnerski učestvovati“, navela je Radović.

Rovčanin je kazao da je to istorijski trenutak ne samo za EPCG, već i za cjelokupno društvo.

On je rekao da je zadovoljan što je partner u projektu baš IRF, uz nadu da će u budućnosti zajedno razvijati i brojne druge projekte zelene energije.

“Mi smo u protekloj godini uspjeli da obezbjedimo energetsku stabilnost, a nadam se da ćemo uz razvoj ovakvih projekata, vezanih za proizvodnju solarne energije, uspjeti da postanemo i regionalni gigant kada su u pitanju preduzeća koja se bave proizvodnjom i isporukom električne energije. Zahvaljujem se IRF i nadam se da je ovo početak naše uspješne saradnje. Pozivam još jednom građane Crne Gore da se uključe u ovaj projekat, jer je on projekat budućnosti“, naveo je Rovčanin.

Vračar je ocijenio da je to dan od istorijskog značaja za energetski sektor kao i za sve građane Crne Gore, jer projekat Solari predstavlja investiciju koja doprinosi poboljšanju standarda u državi.

“Zato pozivam potrošače da se uključe i postanu proizvođači-potrošači“, dodao je Vračar.

