Za oporavak turizma neophodna nova promišljanja i vizije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Turistički sektor regiona može opstati uz podršku države, ali su za njegov oporavak neophodna nova promišljanja i vizije, ali i brza prilagođavanja i korekcije, ocijenili su turistički poslenici na online panelu Turizam na respiratoru, u okviru međunarodne konferencije EXIT strategy.

Državni sekretar Ministarstva održivog razvoja i turizma u crnogorskoj Vladi, Damir Davidović, rekao je da će ova godina biti izuzetno teška, ali da ima prostora za opstanak, za šta je neophodno novo promišljanje i brze korekcije.

“Ova godina ni po obimu, ni po prihodima, ni po strukturi posjeta neće u Crnoj Gori biti slična onome što smo vidjeli posljednjih 15 godina, ali prostor postoji. Kakva će biti situacija zavisiće od nas”, kazao je Davidović.

On je naveo da nijesu potrebna nikakva posebna rješenja, već vrlo jednostavjne stvari – da se uvedu i poštuju standardi, drži distanca i peru ruke.

“Mi nemamo potrebu od bilo koga ko dolazi da zahtijevamo da radi neke izuzetno komleksne stvari”, rekao je Davidović i dodao da je jako važno u ovoj situaciji ostati pribran.

On je saopštio da očekuje da će Crna Gora oko 20. maja biti u situaciji da sa epidemiološkog aspekta kaže da je riješila problem, ali to nije prostor za bilo kakvo likovanje.

“Ovo je nevidljivi neprijatelj i šta god mi uradili u Minstarstvu to nije važno ako privreda ne bude implementirala mjere”, upozorio je Davidović.

Za region je, kako je rekao, ključna poruka ta da kako odradi ovu godinu, to će opredijeliti čitavu narednu dekadu.

Davidović je podsjetio da je crnogorska Vlada do sada donijela dva seta mjera podrške, a da Operativni štab za turizam trenutno radi na pripremi mjera koje će biti usmjerene na to kako da se obezbijede adekvatni modeli likvidnosti u turizmu i pruži podrška restrukturiranju postojećih obaveza koje turističke kompanije imaju prema bankama.

Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja (CTU) i suvlasnik lanca hotela Montenegro stars, Žarko Radulović, kazao je da ništa više neće biti kao što je bilo.

“Mi se možemo bazirati na ranija iskustva, ali moramo da smišljamo i pravimo neki drugačiji proizvod, a pitanje je kako će turisti to prihvatiti”, naveo je Radulović.

On je dodao da su turisti u prethodna dva ili tri mjeseca doživjeli jedno traumatično iskustvo koje utiče i uticaće i u narednom periodu na njih.

“Ne smijemo da dozvolimo da turoperatori, hotelijeri ili ugostitelji, zarad spašavanja biznisa, krenu po starom. Moramo da konsultujemo struku i da se strogo pridržavamo svih mjera, da bi ova pandemija barem promašila ljeto, da nam se ne vrati sedmi ili osmi mjesec, jer bi to bila totalna tragedija”, smatra Radulović.

Prema njegovim riječima, sada svi moraju da se primire i spuste maksimalno sve troškove, kako bi sačuvali supstancu biznisa, pa kada se pronađe vakcina da se onda vrate na staro.

“Ako je išta dobro korona donijela to je da će od sada sanitarne mjere biti bolje i efikasnije”, rekao je Radulović.

Koliko god bilo komplikovano i stvaralo dodatne troškove, radi kontinuiteta biznisa, kako smatra, svi moraju biti oprezni.

“U ovom trenutku mi smo bukvalno sa prometom na nuli. Kada su hoteli u pitanju sve je otkazano do kraja juna. Najave postoje za avgust, jul i septembar, a ovo iz maja i juna je sve prebačeno za septembar i oktobar”, precizirao je Radulović.

On ipak smatra da epidemija u Crnoj Gori nije išćezla, već se samo primirila i da nije dobro što se veliki broj građana može vidjeti na ulicama.

“Plašim se da za dvije sedmice ne budemo imali nove slučajeve. Za sad smo dobro prošli i ne smijemo se opuštati”, poručio je Radulović.

Radulović je kazao da će pandemija koronavirusa donijeti i neke korisne stvari u sektoru turizma, kao što su ozbiljnija promišljanja i moguće okretanje nekoj novoj viziji.

On šansu vidi u nautičkom turizmu i dolasku malim avionima vlasnika nekretnina u Porto Montenegru, Luštica bay-u ili Portonovom.

„Crna Gora mora da bude skupa destinacija. Ne možemo svi da zarađujemo od turizma, i prodavac kokica i kuvanog kukuruza i džempera sa Zlatibora“, rekao je Radulović.

On smatra da su crnogorskom turizmu neophodne dugoročne mjere podrške turizmu, koje bi trajale najmanje narednih 12 mjeseci, kako bi zdravi ušli u narednu fazu.

„Zadovoljan sam kako Crna Gora funkcioniše, a Vlada me prijatno iznenadila onim što je do sada uradila. Nadam se da će im to preći u naviku“, poručio je Radulović.

Predsjednik Udruženja putničkih agencija u Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK), vlasnik turističke kompanije Uniline i predsjednik Evropskog udruženja putničkih agencija i turoperatora (ECTAA), Boris Žgomba, kazao je da u ovoj godini od turizma ne očekuje ništa, u narednoj 30 odsto prihoda iz prošle godine, a vraćanje na turističku kartu svijeta 2022. godine.

“Pitanje je da li ću ikada više vidjeti brojke koje su u turizmu ostvarene prošle godine“, rekao je Žgomba.

On smatra da je region nespremno dočekao pandemiju koronavirusa, ali da će do pronalaska vakcine svi morati da nauče da žive s njim i da se prilagode.

„Ključna stvar je u tome šta je sada u glavama potencijalnih klijenata, koji su prethodna dva mjeseca bili bombardovani negativnim informacijama, a sada očekujemo da oni to zaborave i dođu kod nas. To se neće desiti“, poručio je Žgomba.

On je kazao da su turisti, u momentu rezervacija turističkih aranžmana za ovu godinu, imali siguran posao, prihode i garantovan odmor, što je sada upitno, ali nijesu imali strah.

„Čim klijenti razmišljaju o tome da li su sigurni tamo gdje idu, bez obzira da li ćemo im stalno mjeriti temperaturu ili preduzimati neke druge mjere, to nema veze sa odmorom“, rekao je Žgomba.

On smatra da su mjere u Hrvatskoj donesene pravovremeno, ali da bi trebalo raditi na njihovom produženju nakon 1. juna, po mogućnosti do 1. aprila naredne godine.

„Međutim, država sama mora da osluči da li će podržati turizam da preživi ili će ga prodati“, poručio je Žgomba.

Osnivač i direktor EXIT festivala, Dušan Kovačević, kazao je da je manifestacioni turizam najteže pogođen, jer su manifestacije prve ugašene, a posljednje će se vratiti.

“Zato je manifestacioni turizam na izdisaju. Prihodi su pali 100 odsto sa ogromnom neizvjesnošću kada će se vratiti. Nadamo se da će ostale grane turizma početi da funkcionišu tokom ljeta”, rekao je Kovačević i dodao da je za manifestacije u ovom trenutku situacija jako teška.

On je kazao da u Exitu uvijek vjeruju u izlaz.

“Turizam će naravno preživjeti, ali će kratkoročne posljedice zavisiti od saradnje u javnom i privatnom sektoru. Uostalom, svaka kriza je ujedno i šansa, a u Srbiji je to prilika da turizam konačno dobije mjesto kakvo zaslužuje, jer je jedna od najpotcjenjenijih privrednih grana”, smatra Kovačević.

Pomoćnica ministra u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije, Renata Pindžo, smatra da turizam može biti generator ukupnog oporavka ekonomije od krize prouzrokovane pandemijom koronavirusa, ali da bi rješenja trebalo tražiti zajednički, na regionalnom nivou.

„Treba da pokušamo da zajednički nađemo izlaz iz krize. Tu je važna interkonekcija regiona“, kazala je Pindžo.

Ona je dodala da je Svjetska turistička organizacija (WTO) saopštila prognoze prema kojima će pad međunarodnih putovanja iznositi od 60 do 80 odsto na globalnom nivou.

Pindžo smatra da mjere podrške sektoru turizma ne smiju biti jednokratne, ali bi trebalo da podrazumijevaju neku vrstu solidarnosti.

„Ovo je vrijeme traženja novih kreativnih rješenja. Turizam više neće biti u potpunosti isti. Promjene su izvjesne i moraju se događati, a mi moramo da pokažemo kreativnost“, poručila je Pindžo.

Konferencija EXIT strategy će jednom sedmično donositi novi panel koji će moći da se gleda uživo ili u snimku na sajtu Exitfest.org i fejsbuk stranici EXIT festivala, a biće realizovana uz podršku brojnih vodećih stranih, regionalnih i domaćih medija.

EXIT, kao regionalni lider u oblasti manifestacionog turizma, organizuje neke od vodećih i višestruko nagrađivanih festivala u Evropi, na kojima se svake godine okupi gotovo pola miliona posjetilaca iz preko 100 zemalja svijeta.