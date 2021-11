Vlahović: Obaveze u poglavlju 9 se privode kraju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Obaveze u poglavlju 9 – Finansijske usluge, privode se kraju, kazala je šefica radne grupe za to poglavlje, Ana Vlahović.

„Posao je skoro priveden kraju u poglavlju 9, i očekujemo da do kraja naredne godine, ili eventualno ukoliko bude priliva nove regulative za harmonizaciju, do kraja 2023. okončamo aktivnosti u tom poglavlju“, istakla je Vlahović na konstitutivnoj sjednici radne grupe.

Ona je podsjetila da je Evropska komisija (EK) u ovogodišnjem izvještaju za Crnu Goru konstatovala da je u okviru poglavlja Finansijske usluge ostvarena umjerena spremnost i postignut određeni napredak.

Vlahović je navela da je zadovoljna činjenicom da je u periodu od marta prošle do septembra ove godine, prvi put, u Crnoj Gori izvršena eksterna, nezavisna procjena kvaliteta aktive svih banaka na crnogorskom tržištu, što je tokom prethodnih godina bila preporuka EK.

„Rezultati procjene su potvrdili stabilnost bankarskog sektora Crne Gore, zadovoljavajući kvalitet aktive i adekvatnost kapitala domaćeg bankarskog sistema“, kazala je Vlahović.

Kako je pojasnila, time je Centralna banka (CBCG)već realizovala jednu od dvije preporuke iz aktuelnog izvještaja EK za Crnu Goru u ovoj godini, koje su date za naredni izvještajni period.

Iz Generalnog sekretarijata Vlade saopštili su da je na konstutivnoj sjednici usvojen Poslovnik o radu radne grupe i dogovorena dinamika rada na pripremi Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2022-2023, kao i revidiranja Mape puta za ispunjenje završnih mjerila u poglavlju 9.

Istaknuto je da će prioritet supervizorskih i regulatornih institucija u oblasti finansijskih usluga – CBCG, Agencije za nadzor osiguranja i Komisije za tržište kapitala, u cilju jačanja institucionalnih kapaciteta, a time i ispunjenja petog završnog mjerila, u narednom periodu biti dobijanje statusa posmatrača pri evropskim nadležnim tijelima – EBA, EIOPA i ESMA.

Radna grupa za ovo poglavlje je formirana odlukom Vlade 16. septembra ove godine i broji 15 članova.

