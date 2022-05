Vlada za najugroženije nema novca

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je kroz tehnički rebalans budžeta uvećala za najmanje devet miliona EUR potrošnju u javnoj administraciji, što ukazuje na nastavak bahatog odnosa prema novcu svih građana, poručili su iz Akcije za socijalnu pravdu (ASP).

Sa druge strane je, kako tvrde u ASP-u, najugroženiji sloj građanstva sedmicama teško ugrožen enormnim poskupljenjima u crnogorskim trgovinama.

„Istovremeno, to ukazuje i na potpuni izostanak empatije prema najgroženijim građanima u zemlji, prije svega penzionerima i socijalno ugroženima, jer se devet miliona EUR moglo usmjeriti na interventne pomoći tim građanima, a naročito imajući u vidu neprimenjivost nedavno usvojenih ekonomskih zakona, koji u praksi nijesu doveli do nikakvog smanjenja troškova života“, navodi se u saopštenju.

Kroz najavljeni tehnički rebalans budžeta koji, kako su naveli iz ASP-a, to praktično već nije, Vlada trošak za službena putovanja uvećava za čak 1,4 miliona i projektuje da za njih ove godine utroši 4,4 miliona, dok troškove goriva povećava za pola miliona i potrošiće za te svrhe 9,7 miliona.

„I za troškove reprezentacije će Vladi trebati dodatnih 170 hiljada EUR, pa će u ovoj godini za to biti izdvojeno oko 530 hiljada EUR, dok se za nepunih 200 hiljada bilježi uvećanje komunikacionih troškova i u ovoj godini će za taj trošak biti izdvojeno bezmalo 5,4 miliona“, precizirali su iz ASP-a.

Kako su dodali, za preko milion EUR Vlada uvećava trošak ugovora o djelu i ove godine će za to biti potrošeno oko 12,9 miliona.

„To se može direktno povezati sa time da će doći do rasta broja zaposlenih u već preglomaznoj javnoj upravi, jer je opšte poznato da je ovo jedan od mehanizama za „ubacivanje“ politički podobnog kadra, uz kršenje redovne zakonske procedure“, tvrde u ASP-u.

Za preko 733 hiljade EUR uvećava se i budžetska stavka „ostale usluge“, pa je ona projektovana na preko 9,5 miliona, a upravo je i na ovoj stavci, kako navode u ASP-u, dodatni novac za zapošljavanja u administraciji.

„Ipak, najveće uvećanje izdataka, gotovo pet miliona, je na poziciji „ostale naknade“, jer se ona uvećava sa 9,1 milion na 14,1 miliona EUR. Ovo se može dovesti u vezu sa „sječom“ na visoko rukovodnim pozicijama, koja je već počela i očito će biti nastavljena, a nakon nedavnog izbora manjinske vlade i povratka Demokratske partije socijalista (DPS) u koalicionu vlast“, smatraju u ASP-u.

Iz ASP-a su saopštili da budžetska linija „ostale naknade“ u dobroj mjeri obuhvata i plaćanja za rad u raznim komisijama, grupama i timovima, „a gdje se članovima takvih tijela dodatno plaća za ono što je njihov redovni posao“.

„Prvi rebalans budžeta ne uliva optimizam za najugroženije građane, prije svega penzionere i socijalno ugrožene, koji će samo posredno, a ne i direktno, zahvaljujući ranijem programu Evropa sad, imati neznatna uvećanja primanja“, zaključili su iz ASP-a.

