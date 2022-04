Vlada uvažila zahtjeve taksista

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je utvrdila amandman na Predlog izmjena i dopuna Zakona o akcizama, kojim se omogućava povraćaj dijela plaćene akcize prilikom nabavke gasnih ulja koja se koriste kao motorno gorivo za industrijske i komercijalne svrhe, za taksi prevoznike.

Pravo na povraćaj dijela plaćene akcize za tu djelatnost moguće je ostvariti u iznosu do sedam odsto ostvarenog prometa, koliko imaju autobuski prevoznici, pišu Vijesti.

Amandmanom, koji je Vlada usvojila u četvrtak, propisani su dokazi koje bi kupci gasnih ulja dužni da podnesu nadležnom carinskom organu radi ostvarivanja prava na povraćaj dijela plaćene akcize.

Amandman je dogovoren na sastanku predstavnika taksista i resornih ministarstava.

Iako je predsjednik Odbora taksi prevoza pri Uniji poslodavaca, Dejan Nuculović, nakon tog sastanka kazao da taksisti neće organizovati nove proteste i podizati cijene usluga, jer su zadovoljni angažovanjem resornih ministarstava u vezi sa njihovim problemom, Strukovni sindikat taksista revoltiran nezakazivanjem skupštinske sjednice na kojoj bi se usvojili amandmani, najavio je proteste.

Taj protest je bio zakazan za 31. mart, ali je odložen zbog nevremena.

U skupštinskoj proceduri od 4. marta nalazi se predlog izmjene Zakona o akcizama koji je predložila Vlada, a koji omogućava i da se akcize na gorivo smanje 40 odsto.

Skupštinski Odbor za ekonomiju, finansije i budžet prihvatio je jednoglasno u načelu taj predlog Vlade, ali je i dalje neizvjesno kada će ga parlament usvojiti, jer se nalazi u političkoj blokadi.

Cijene taksi prevoza u Podgorici u zavisnosti od tarife po kilometru iznose od 50 centi, koliko se naplaćuje i start, do 70 centi. Poskupljenja goriva su iskoristili pojedini taksi prevoznici da podignu cijenu usluga po deset centi.

