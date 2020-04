Vlada danas o mjerama za pomoć privredi

Zagreb, (MINA-BUSINESS) – Premijer Hrvatske, Andrej Plenković, predstavio je novi paket mjera pomoći ekonomiji za suzbijanje uticaja pandemije koronavirusa, koje bi Vlada trebalo da usvoji danas.

“Riječ je o daljem suzbijanju krize zbog pandemije koronavirusa, najveće krize koju pamti svijet u posljednjim godinama. Vjerujem da ćemo ovaj mart pamtiti kao najzahtjevniji mjesec koji smo proživjeli u smisliu izazova i posljedica koje su se događale”, kazao je Plenković.

On je podsjetio da je država u ratu protiv koronavirusa i posljedica koje pandemija ima na radna mjesta, prenosi Dnevnik.hr.

“Situacija je zahtjevna i teška. Najveći problem je pitanje neizvjesnosti, jer niko ne može procijeniti koliko će ova situacija trajati. Uticala je na promjenu naših života preko noći i nije nikome lako”, objasnio je Plenković.

On je kazao da je imao dilemu između spašavanja života građana i na neki način odustajanja od dosadašnjeg načina života.

“Odlučili smo se za spašavanje života. Reagovali smo efikasno i brzo i za sada držimo pod kontrolom dinamiku rasta broja oboljelih i stope smrtnosti u zemlji”, naveo je Plenković.

On je rekao da je prvi paket mjera već predstavljen i da je više od 65 hiljada preduzeća krenulo u njihovo sprovođenje i zatražilo sredstva.

“Spašavaju se radna mjesta i poduzeća koja trenutno ne mogu raditi. Taj cilj je važan, jer su podaci o krizi veći od onih iz 2009. godine”, poručio je Plenković.

Vlada se, kako je objasnio, zbog toga odlučila da izađe sa još jednim paketom mjera i da čvrsto stane iza hrvatskih radnika i privrede.

“Mjera koju predlažemo je da se ona podrška od 3,25 hiljada kuna (HRK), odnosno oko 430 EUR koju koristi 400 hiljada ljudi podigne na četiri hiljade HRK neto, odnosno 525 EUR. Država preuzima teret davanja na tih četiri hilajde HRK, što je 1,46 hiljada HRK po zaposlenom. Ukupno je to 5,46 hiljada HRK po zaposlenom”, precizirao je Plenković.

On je rekao da se radi o ukupno 8,5 milijardi HRK koje će država izdvojiti za one poslodavce koji ne budu otpuštali radnike.

“Taj potez ne služi da firme prebrode krizu nego zato da radnici dobiju svoje plate”, rekao je Plenković.

Druga mjera se odnosi na preduzeća kojima je rad znatno otežan ili onemogućen i koja će djelimično ili u cijelosti biti oslobođeni od poreskih obaveza za naredna tri mjeseca, a radi se o porezu na dobit i na dohodak, kao i o doprinosima.

“One firme koje imaju pad prihoda između 20 i 50 odsto, one kao i do sada imaju pravo na odlaganje i otplatu do 24 mjeseca bez kamata. Oni koji imaju prihod manji od 7,5 miliona HRK, a pad prihoda od 50 odsto, njih ćemo u potpunosti osloboditi plaćanja poreza”, objasnio je Plenković.

Treći element je plaćanje poreza na dodatu vrijednost (PDV) na način da se on plaća nakon naplate izdatih računa.

“To ne znači da će firme biti oslobođene plaćanja PDV-a, samo će biti odloženo”, naveo je Plenković i dodao da je Vlada odlučila da bude maksimalno štedljiva u narednim danima.

Sprovodiće se samo postupci javnih nabavi koji su neophodni, a ide se i u maksimalne mjere štednje.

Plenković je dodao da će na sjednici Vlade biti i predlozi koji se odnose na sektor poljoprivrede, posebno kada je riječ o javnim naručiocima.

“Najmanje 60 odsto poljoprivrednih proizvoda bi trebalo da bude naručeno iz hrvatske proizvodnje ili prerade. Želimo da sačuvamo hrvatske proizvođače. Ujedno ćemo vanrednom mjerom pomoći mljekarima, odnosno otkupićemo sve njihove viškove mlijeka”, najavio je Plenković.

Izmjenama zakona Vlada će pomoći hotelijerima i agencijama kako bi sve poteškoće lakše prebrodile.

“Mijenjamo nekoliko zakona kojima ćemo im olakšati”, dodao je Plenković.

On je procijenio da je najkritičnija situacija u turizmu.

“Kad nema kretanja, nema ničega u turizmu. Mart ćemo tretirati kao uvod u krizu, a pravi rezovi nastaće u maju”, najavio je Plenković i dodao da će, što se tiče turizma, detaljnije mjere biti predložene na sjednici Vlade.

Ministar rada i penzionog sistema, Josip Aladrović, kazao je da je cilj mjera da se sačuvaju radna mjesta.

“Želimo zadržati određeni nivo zaposlenosti i tako dočekati izlazak iz krize”, naveo je Aladrović.

Kako je rekao, podaci govore da će nove mjere obuhvatiti nešto manje od 400 hiljada zaposlenih i 65 hiljada firmi.

Ministar finansija Zdravko Marić kazao je da se radi o velikim sredstvima.

“Svima nam je na bolniji način jasno da nema ekonomije bez funkcionisanja države. Prvi izvor finansiranja je domaće tržište”, dodao je Marić.

Što se tiče prvog tromjesječja, on je naveo da je budžetska situacija manje-više u redu.