Viši sud dostavio Sudskom savjetu zahtjev za skidanje imuniteta Jovaniću

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Viši sud u Podgorici dostavio je oko 16 sati i 30 minuta Sudskom savjetu zahtjev za skidanje imuniteta predsjedniku Privrednog suda Blažu Jovaniću.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) u spisima krivičnog predmeta dostavilo je predlog za određivanje pritvora , prenosi portal Vijesti.

Sudija za istragu Dragoje Jović oko 15 sati obavijestio je Sudski Svajet da će brzo poslati zahtjev.

Sudski savjet će odluku donijeti na elektronskoj sjednici u roku od šest sati od prijema zahtjeva Višeg suda, jer je Zakonom o Sudskom savjetu i sudijama previđeno da se to obavi u tom vremenskom intervalu kada su u pitanju krivična djela organizovanog kriminala, visoke korupcije ili pranja novca iz nadležnosti Specijalnog odjeljenja.

Član 103 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama predviđa da kada nadležni sud ocijeni da postoje razlozi da se protiv sudije odredi pritvor, zbog krivičnog djela učinjenog u obavljanju sudijske funkcije, Sudski savjet treba da odluči da li odobrava određivanje pritvora, odnosno, skidanje imuniteta.

Jovanić je saslušan danas kod sudije za istragu u Višem sudu u Podgorici.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS