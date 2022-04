Veliko interesovanje Izraela za crnogorsku turističku ponudu

Podgorica, Tel Aviv, (MINA-BUSINESS) – Izraelski turisti i turoperatori veoma su zainteresovani za turističku ponudu Crne Gore, koja za njih nije nova destinacija i ima sve što gosti iz te zemlje očekuju, saopšteno je iz Nacionalne turističke organizacije (NTO).

NTO je u Tel Avivu organizovao promotivni događaj za izraelske turoperatore i medije, koji je otvorio počasni konzul Crne Gore u Izraelu, Nimrod Rinot.

On je ocijenio da je Crna Gora jedna od destinacija koju Izraelci preferiraju za svoj odmor u posljednjih nekoliko godina.

„Ovo je godina kada treba da uložimo sve naše napore, imajući u vidu direktne svakodnevne letove koji počinju u aprilu. Nadam se da je ovo početak odlične turističke sezone i da ćemo ove godine prevazići rekorde” dodao je Nimrod.

Direktorica NTO-a, Ana Tripković Marković, rekla je da su posebnu pažnju posvetili promociji na tom tržištu, imajući u vidu da se u Izraelu bilježi povećanje potražnje za putovanjima u inostranstvo, te da se Crna Gora nalazi među zemljama koje su u izraelskim medijima predstavljene kao one u koje se može lako putovati usljed ublaženih epidemioloških mjera.

Pored toga, najavljeni su i direktni letovi iz Tel Aviva.

„Kako bismo podstakli turistički promet i ostvarivanje saradnje sa izraelskim partnerima, organizovali smo poslovnu radionicu na kojoj je učestvovalo preko 60 turoperatora, turističkih agenata i predstavnika medija iz Izraela, koja je pokazala da je interesovanje za ponudu Crne Gore na ovom tržistu veoma veliko“, navela je Tripković Marković.

Na radionici je učestvovalo oko 20 predstavnika crnogorske turističke privrede, a neki ugovori su sklopljeni na licu mjesta.

Predsjednica Udruženja turističkih agencija Izraela, Tali Laufer, poželjela je dobrodošlicu svim crnogorskim partnerima u Izraelu i izrazila punu otvorenost za saradnju.

„Uvjerena sam da će turistička tražnja sa ovog tržišta rasti, čemu svakako doprinose i događaji kao što je ovaj, na kojem smo naučili mnogo o Crnoj Gori“, saopštila je Laufer.

Predstavnik izraelskog turoperatora Arkia, Ofir Birenbaum, naveo je da je radionica bila veoma edukativna i da imaju velika očekivanja za predstojeću sezonu.

„Počinjemo sa dolascima već početkom juna i očekujemo oko 200 turista sedmično. Crna Gora nije nova destinacija građanima Izraela, ima sve što turisti odavde očekuju – opuštanje, more, istoriju, stare gradove, a naročito Kotor, koji je jedno od najljepših mjesta u Evropi, pa čak i u svijetu. Crna Goro, mi dolazimo, budi spremna za nas“, poručio je Birenbaum.

Predstavnik nacionalnog avio-prevoznika Air Montenegro, Dejan Pižurica, kazao je da je ovo još jedna u nizu radionica u organizaciji NTO-a u posljednje vrijeme, za koju se očekuje da će imati pozitivan efekat.

“Ukoliko samo polovina prisutnih turoperatora dovede svoje klijente u Crnu Goru, mi možemo biti zadovoljni. Imamo već planirane čarter letove, od aprila dva puta, odnosno od jula tri puta sedmično, u toku cijele ljetnje sezone. Shodno tome, izraelsko tržište može samo da raste. Očekujemo da ćemo u bliskoj budućnosti biti u mogućnosti da obavljamo redovne letove tokom cijele godine“ zaključio je Pižurica.

