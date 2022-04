Veće cijene uglja za građane i EPCG

Pljevlja, (MINA-BUSINESS) – Rudnik uglja Pljevlja povećao je oko 14 odsto cijenu uglja za građane i veleprodaju, a očekuje se i njena korekcija za isporuke Termoelektrani (TE), koja posluje kao dio Elektroprivrede (EPCG), pišu Vijesti.

Izvršni direktor Rudnika uglja, Milan Lekić, objasnio je da je poskupljenje uglja posljedica povećanja cijena goriva i drugih inputa na osnovu kojih se formiraju cijene.

Lekić je kazao da godišnje za naftu Rudnik troši šest do sedam miliona EUR.

TE je najveći potrošač uglja i njoj Rudnik isporučuje preko 95 odsto uglja otkopanog u površinskom kopu Potrlica.

Nove cijene počele su da se primjenjuju 1. aprila.

Maloprodajna cijena komadnog uglja od 1. aprila je 73,1 EUR, kocke 74,08 i sitnog uglja 73,02 EUR.

”Formirana je i komisija koja će odrediti novu cijenu uglja za TE”, rekao je Lekić.

EPCG, koja je stoprocentni vlasnik Rudnika uglja, do sada je plaćala 24 EUR po toni, a građani oko 63 EUR.

