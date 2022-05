Uz fondove EU predstoje bolji dani za poljoprivredu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada će učiniti sve što je moguće da se prevaziđe velika kriza u poljoprivredi izazvana globalnim dešavanjima, posebno poskupljenjem energenata i stočne hrane, saopštio je potpredsjednik Vlade i resorni ministar, Vladimir Joković.

On je u emisiji Dobro jutro Crna Goro na Televiziji Crne Gore kazao da je uvjeren da uz pristupne fondove Evropske unije predstoje bolji dani za oblast poljoprivrede u našoj zemlji.

Zato je, kako je rekao, i ove godine dosadašnje ministarstvo subvencioniralo više nego prethodnih godina poljoprivrednu proizvodnju, prenosi portal RTCG.

On je naveo da niko u regionu nema veće subvencije na mlijeko.

“To je nekih 14 centi po litru. Na pet centi po koncentrovanoj stočnoj hrani je subvencija koja je malo kasnila ali, mislim ovih dana i mogu ohrabriti poljoprivredne proizvođače, da će vrlo brzo to biti isplaćeno. Za usjeve svi registrovani poljoprivredni proizvođači su dobili po 200 EUR pomoći”, rekao je Joković.

On je kazao da vjeruje da će se riješiti pitanje cijena goriva za one koji poljoprivrednim mašinama obrađuju zemljište i još je bila subvencija za proizvodnju krompira i žitarica.

“Mislim da je za krompir to 400 EUR po hektaru a za proizvodnju žitarica 500 EUR po hektaru. Ušlo se u proces nabavke plastenika za poljopriredne proizvođače gdje je oko dvije hiljade plastenika naručeno kako bi se i time povećala proizvodnja i još nabavku steonih junica, rasnih grla njih oko 700 koje će biti podijeljene”, precizirao je Joković.

On je naveo da je uvjeren da, uz dobro osmišljen rad, predstoje bolji dani bez obzira na sve ovo što se dešava na globalnom nivou, uz pristupne fondove Evropske unije koji su značajni.

Novi ministar poljoprivrede je ukazao na to da je ozbiljan problem na koji nailazi Ministarstvo i država Crna Gora na tom putu nedovoljna kadrovska i institucionalna snaga.

“To je problem sa brojem zaposlenih u Ministarstvu gdje je sistematizovano 280 radnih mjesta, sada je 156 uposlenih. Iz EU su tražili da se zaposli najmanje 40-ak novih stručnih ljudi koji bi radili i približili te projekte i inovacije koje dolaze iz EU kako bi poljoprivredna proizvodnja bila što veća”, kazao je Joković.

Za ovu godinu je opredijeljeno 15 miliona EUR, a za sljedeću 53 miliona.

“Ja vjerujem da uz dobar dogovor a saglasan sam i zapošljavanje i sredstva koja nedostaju za plate, da bi najveći dio tih sredstva ove dvije godine trebalo da dođe u Crnu Goru i to bi napravilo ozbiljan preporod u poljoprivrednoj proizvodnji u Crnoj Gori. Ono što mi mislimo da bi trebalo raditi je da poljoprivrednim proizvođačima približimo sve te projekte i ojačamo na lokalnom nivou kancelarije Ministarstva poljoprivrede i savjetodavne kancelarije”, kazao je Joković.

On je podsjetio da, osim u proizvodnji lubenice, Crna Gora ni u jednoj oblasti poljoprivrede ne zadovoljava potrebe stanovništva.

“Prozvodnja mlijeka je ispod 50 odsto, krompira 60 odsto, ako ne možemo proizvoditi tehnologiju, telefone, automobile i slično, možemo proizvesti žitarice i krompir”, kazao je Joković.

On je naveo da će Ministarstvo poljoprivrede učiniti sve kako bi se ojačao sektor poljoprivrede, ali napominje da se ne može potrošiti više nego je to opredijeljeno budžetom.

“Socijalistička narodna partija (SNP) je znajući, kakva je situacija u poljoprivredi i koliko je poljoprivreda važna, prilikom koncipiranja budžeta opredijelila, svojim amandmanom na budžet, 3,7 miliona EUR da se poveća budžet za poljoprivredu. Činićemo ono što je moguće. Ali bitno je ohrabrivati poljoprivredne proizvođače da se od poljoprivrede može i te kako pristojno živjeti”, kazao je Joković.

Sa postojećim budžetom, smatra da je država do sada učinila ono što je moguće.

“Ja se najviše nadam u projekte koji će se finasirati iz evropskih pretpristupnih fondova. Govorim o 53 miliona naredne godine. Ako bi to Crne Gora uspjela, to bi bio značajan podsticaj za veću proizvodnju i smanjenje spoljnotrgovinskog deficita kada su u pitanju poljoprivredni proizvodi”, kazao je Joković.

On je poručio da će razgovarati sa svim poljoprivrednim proizvođačima i najavio posjetu svim opštinama.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS