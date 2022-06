Utvrdili Predlog carinskog zakona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada Crne Gore utvrdila je Predlog carinskog zakona kojim se definiše pravni okvir za carinska pravila i postupke na carinskom području Crne Gore.

Iz Vlade je saopšteno da je taj Predlog zakona prilagođen uslovima u kojima se odvija moderna trgovina.

Oni su naveli da će se primjenom Carinskog zakona olakšati protok robe koja trazitira i ulazi ili izlazi iz Crne Gore.

“Cilj Zakona je da poboljša konkurentnost domaćih preduzeća, zaštiti finansijske interese države i osigura bezbijednost potrošača”, navodi se u saopštenju.

Kako su kazali, usaglašavanjem propisa sa evropskim zakonodavstvom stvoriće se uslovi za izgradnju i implementaciju IT sistema koji treba da ubrzaju i olakšaju prekograničnu trgovinu i smanje troškove učesnika u trgovini.

Vlada je na današnjoj sjednici podržala Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, koji su Skupštini podnijeli poslanici Socijaldemokrata Ivan Brajović, Damir Šehović i Boris Mugoša.

Iz Vlade su podsjetili da je tim predlogom predviđeno da se promet hljeba oporezuje po stopi od nula odsto, a uvoz oslobodi od plaćanja PDV-a, do 31. decembra ove godine.

“Vlada je podržala i Predlog dopuna tog Zakona od istih predlagača kojim je predviđeno da se proizvodi od plastike koji se koriste kao ambalaža u proizvodnji, odnosno industriji hrane i pića, izuzmu od obaveze plaćanja akcize na plastiku za jednokratnu uporebu”, dodaje se u saopštenju.

Vlada je donijela odluku o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju.

Predmet te odluke je, kako su dodali, davanje šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, u područnim jedinicama Pljevlja, Rožaje, Berane, Žabljak, Kolašin, Bijelo Polje, Petnjica, Nikšić, Plužine, Plav, Danilovgrad, Podgorica i Šavnik po gazdinskim jedinicama i odjeljenjima u skladu sa planskim aktima.

“Takođe, odlukom je obuhvaćena i drvna masa koja je bila predmet javnih poziva u 2020. i prošloj godini, a nije prodata. Projekcija prihoda koji se mogu realizovati sprovođenjem Odluke iznosi 9,51 miliona EUR, što daje 66 odsto veći planirani prihod u odnosu na ostvareni prihod za prošlu godinu”, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su pojasnili da će se davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju sprovesti u postupku javnog nadmetanja putem Javnog poziva (tenderskom prodajom).

Kako je saopšteno, Vlada je donijela Program podsticanja projekata u vodoprivredi za ovu godinu.

“Za finansiranje obaveza i potreba u oblasti vodoprivrede u ovoj godini Budžetom je opredijeljen iznos od 1,2 miliona EUR, koji je raspodijeljen Programom čijom realizacijom se rješavaju problemi vodosnabdijevanja seoskog stanovništva i ključni problemi u upravljanju vodama, te unapređuje međunarodna saradnja u ovoj oblasti”, navodi se u saopštenju.

Iz Vlade su naveli da je za podršku izgradnji vodovoda na seoskom području, koju finansiraju opština i mještani u mjesnim zajednicama u kojima je planirana izgradnja vodovoda, opredijeljeno 900 hiljada EUR, u cilju stvaranja boljih uslova života i rada na selu.

“Finansiranjem izgradnje vodovoda na seoskom području, ulaže se napor da se većem broju stanovnika na seoskom području omogući adekvatno vodosnabdijevanje, jer je to jedan od osnovnih preduslova da se obezbijedi ostanak i povratak stanovništva na ova područja”, kazali su iz Vlade.

Vlada je usvojila informaciju o Ugovoru o pristupanju investicionoj obavezi između HTP „Ulcinjska Rivijera“ AD Ulcinj i „Sunny Palace“ DOO i data je saglasnost na Predlog ugovora.

“U Informaciji se naglašava da su se 16 godina od neuspješne privatizacije hotela „Galeb“ u Ulcinju konačno stekli uslovi za realizaciju ovog investicionog projekta značajnog ne samo za Ulcinj, nego i čitavu državu”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je, imajući u vidu činjenicu da raniji kupac, kompanija Rokšped, nije uspjela da realizuje investiciju predviđenu Ugovorom sa Ulcinjskom rivijerom, „Sunny Palace“ preuzeo investicionu obavezu da investira preko 15 miliona EUR u izgradnju hotela sa pet zvjezdica na toj atraktivnoj lokaciji.

