Usvojene Vladine preporuke o ograničenju cijene hljeba

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je ograničila cijenu hleba na zatečenom stanju do kraja godine, s obzirom na to da se radi o osnovnoj životnoj namirnici, čijim se poskupljenjem direktno utiče na standard građana, saopšteno je iz Ministarstva ekonomskog razvoja (MEK).

Iz tog Vladinog resora su kazali da je početkom juna putem medija najavljeno značajno poskupljenje cijena osnovne vekne hljeba.

„Kako se radi o osnovnoj životnoj namirnici, čijim se povećanjem cijena direktno utiče na standard građana, a naročito na onaj dio najranjivijih kategorija stanovništva, Vlada je ograničila cijenu na zatečenom stanju do kraja godine“, navodi se u saopštenju.

Maksimalna maloprodajna cijena vekne pšeničnog bijelog hljeba tip 500 ograničena je na 50 centi po komadu za hljeb od 500 do 600 grama i 40 centi za hljeb od 300 do 400 grama po komadu.

Iz MEK-s su podsjetili da je u međuvremenu održano nekoliko sastanaka sa pekarskom industrijom kako bi se uvidjeli razlozi za povećanje cijene i našli načini podrške u skladu sa zakonom, koji bi doveli u povoljniju poziciju taj sektor, a da se pri tome ne ugroze ostali učesnici u lancu vrijednosti.

Pored sastanaka sa pekarskim sektorom, intenzivirana je komunikacija i sa predstavnicima trgovinskih lanaca, kako bi se pronašlo adekvatno rješenje gorućeg pitanja.

„U tom smislu, ministarstva ekonomskog razvoja, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i finansija i socijalnog staranja su na osnovu analize tržišta sugerisali na koji način je moguće unaprijediti odnos svih učesnika u lancu vrijednosti oko ove osnovne životne namirnice“, dodaje se u saopštenju.

Shodno navedenom, a vodeći računa o slobodi preduzetništva i o odredbama Zakona o zaštiti konkurencije, Privrednoj komori (PKCG) upućene su zajedničke preporuke tri ministarstva kojima bi bilo obezbijeđeno održavanje cijena hljeba na istom nivou.

„Na sastanku predstavnika pekara i trgovinskih lanaca usaglašene su preporuke koje se odnose na utvrđivanje marže kod trgovaca na nivou ne većem od 17 odsto na osnovnu veknu hljeba, zatim utvrđivanje valute plaćanja ne dužu od 30 dana, pri čemu je neophodno obezbijediti kontinuirano snabdijevanje tom vrstom hljeba, kao i utvrđivanje proizvođačke cijene hljeba od pekarske industrije na nivou ne većem od 42 centa po vekni“, precizira se u saopštenju.

Implementacijom preporuka koje, kako tvrde, neće dovesti do gubitaka u poslovanju, trgovci i pekarska industrija pokazali su visok stepen društvene odgovornosti.

„S druge strane, ministarstva će nastaviti saradnju po ovom pitanju i pratiće tržište kako bi dali doprinos razvoju pekarske industrije kroz zakonom predviđene mjere podrške i intermedijaciju u svim oblastima za koje se iskaže potreba uključivanja“, zaključuje se u saopštenju.

Iz MEK-a su podsjetili da se sve navedene mjere odnose na period važenja Odluke o maksimalnoj maloprodajnoj cijeni bijelog hljeba do 31. decembra ove godine.

