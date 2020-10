Uspostavljanje velikog nacionalnog IT klastera u Crnoj Gori

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori će, kroz projekat unapređenja saradnje za razvoj prekograničnog poslovnog okruženja 2CODE, biti uspostavljen veliki nacionalni IT klaster, saopšteno je u nikšićkom Tehnopolisu.

Menadžer za upravljanje projektima i razvoj preduzetništva u Tehnopolisu, Aleksandar Janičić, rekao je da će IT klaster biti uspostavljen zajednički sa osnivačima i ključnim firmama iz tog sektora, kao i donosiocima odluka na nacionalnom i međunarodnom nivou.

On je, na na kick off konferenciji u Tehnopolisu, koji je vodeći partner na projektu, naveo da je inicijativa za formiranje IT klastera pokrenuta ove godine, a biće realizovana naredne.

“Taj klaster ćemo, pored njegovog uspostavljanja, umrežiti i na međunarodom nivou i truditi se da pospješimo saradnju IT firmi u ovom prekograničnom poslovnom okruženju”, kazao je Janičić.

Tokom realizacije projekta, koji se sprovodi u okviru Programa trilateralne saradnje Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, akcenat će biti i na razvoju co-working zajednice, čiji će prostori biti unaprijeđeni novom opremom i namještajem, kao i organizovanjem meet up-ova i obuka programa razvoja i rada.

“U Tehnopolisu je operativna i Laboratorija za industrijski dizajn (TechLab), a u narednom periodu biće uloženo 60 hiljada EUR u inovativnu FabLab laboratoriju, koja bi trebalo da pruži punu nekomercijalnu podršku našim firmama i mladima za razvoj biznis ideja”, saopštio je Janičić.

Prema njegovim riječima, u okviru projekta će se raditi na unapređenju rada samih institucija i saradnje sa parterima u prekograničnom području, ali i pospješivanju međunarodne saradnje organizacija koje pružaju podršku, kako za osnivanje novih biznisa, tako i za unapređenje postojećih.

Predstavnica BIT centra Tehnološkog parka iz Tuzle, Vedrana Ajanović, podsjetila je da su bili partneri i na prethodnom CODE projektu i najavila da će u okviru njegovog nastavka realizovati aktivnosti oko pokretanja inovacione laboratorije, jačanja CODE huba.

”Naš Centar, kao najstarija institucija osnovana prije 15 godina, okuplja oko 70 firmi, koje ne žele da se udružuju u formalni klaster. U ovim projektima je suština prenos znanja, a želimo da unaprijedimo i poslovnu strukturu u Tuzli, kao i da osiguramo zajedničku saradnju firmi iz naših država”, rekla je Ajanović.

Na pitanje koje su najveće prepreke sa kojima se susreću tokom podrške preduzetništvu IT firmi, Ajanović je navela da je najčešće riječ o studentskim firmama koje se razvijaju u okruženju u kojem nije od ranije adekvatno podsticano preduzetništvo, kao i da se dosta vremena potrošilo na razvoj klastera koji nijesu dali rezultate u Bosni i Hercegovini.

”Mi smo napravili mrežu koja funkcioniše na principu klastera, samo nema njegovu osnivačku strukturu”, rekla je Ajanović.

Predstavnica INTERA Tehnološkog parka iz Mostara, Ana Bogdanović, saopštila je da je riječ o nastavku CODE projekta, započetog 2017. godine, kojim su zaokružili urađeno na regionalnom nivou.

”Cilj nam je da kao poslovni partner doprinesemo unapređenju poslovnog okruženja u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Hrvatskoj sa naglaskom na naše coworking prostore, koje kroz ovaj projekat želimo da unaprijedimo, kao i rad naših IT firmi kroz klastere i pomoći njihovom umrežavanje sa onim u Nikšiću i nekim drugim gradovima”, objasnila je Bogdanović.

Ona je dodala da bi se na taj način doprinijelo konkurentnosti na međunarodnom tržištu, a INTERA kroz projekat želi da ostvari svoju misiju i viziju zbog kojih je i osnovana prije devet godina.

”U Mostaru je prije nekoliko godina osnovan IT klaster, u koji su ušle isključivo regionalne hercegovačke firme, a kroz CODE smo kreirali strategiju koju želimo da realizujemo kroz nastavak projekta”, rekla je Bogdanović.

Predstavnik Sveučilišta u Zadra, Franjo Pehar, kazao je da će kao partneri kroz projekat 2CODE pokušati da ojaču sopstvene kapacitete, kao i da iskustva prenesu kroz prekograničnu saradnju.

”Naš fokus u projektu je da završimo i funkcionalno opremimo laboratoriju koja će biti usmjerena na istraživanje korisnika i njihovih potreba, a krenuće se od dizajna proizvoda i usluga, i opremiti Lab sa najsavremenijim biometrijskim senzorima, poput sistema za praćenje pokreta očiju”, saopštio je Pehar.

On je naveo da će im taj sistem omogućiti da saznaju više o načinu na koji korisnici koriste različite sisteme i koji je epilog toga. Pehar je dodao da će korišćenje tog Laba biti moguće, ne samo IT sektoru u Zadru, već će dio ekspertize biti dostupan i firmama iz partnerskih gradova.

Projekat je finansirala Evropska unija (EU) kroz Program trilateralna saradnja Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, u okviru drugog poziva ERDF i IPA II, a njegova vrijednost je oko 930 hiljada EUR.