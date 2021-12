Uspješno završen postupak aukcije spektra

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ukupni prihodi budžeta Crne Gore, na osnovu rezultata postupka aukcije radio-frekvencijskog spektra iznose skoro 7,09 miliona EUR, saopšteno je iz Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP).

Od toga je u fazi pre-aukcije ostvaren prihod od 4,43 miliona EUR, u fazi glavne aukcije prihod od 2,66 miliona EUR, od čega u dodatnoj rundi faze glavne aukcije prihod od 825,01 hiljada EUR.

“U odnosu na početne utvrđene cijene, porast iznosa jednokratne naknade tokom aukcije spektra je iznosio 277,95 hiljada EUR”, navodi se u saopštenju.

Regulator je na osnovu Zakona o elektronskim komunikacijama, na sjednici Savjeta od 26. oktobra donio Odluku o pokretanju postupka javnog nadmetanja za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 900 megaherca (MHz), 1,8 hiljada MHz, dva gigaherca (GHz) i 2,6 GHz za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža.

„Postupak dodjele radio-frekvencija za mobilne mreže je sproveden na objektivan, transparentan, nediskriminatoran i proporcionalan način, uzimajući u obzir principe racionalnog korišćenja radio-frekvencijskog spektra, te vodeći računa o potrebi zaštite efektivne konkurencije na tržištu javnih mobilnih elektronskih komunikacionih usluga i omogućavanja kontinuiteta pružanja usluga velikom broju korisnika“, navodi se u saopštenju.

Predmet javnog nadmetanja je bilo ukupno 220 MHz spektra iz opsega 900 MHz, 1800 MHz, 2 GHz i 2,6 GHz, koji je raspoloživ za korišćenje od 21. aprila naredne godine, odnosno od dana izdavanja odobrenja. Sve dodjele važe do 1. septembra 2031. godine.

“Operator M:tel je obezbjedio potrebne radio-frekvencijske resurse u opsezima 900 MHz, 1,8 hiljada MHz i dva GHz za nastavak poslovanja i pružanja usluga za korisnike, te dodatne resurse u opsezima dva GHz i 2,6 GHz”, rekli su iz EKIP-a.

Crnogorski Telekom i Telenor su, kako se dodaje, dobili frekvencijske resurse u opsegu 2,6 GHz koji će biti iskorišćeni za povećanje kapaciteta LTE mreža u cilju poboljšanja kvaliteta usluga prenosa podataka u LTE mrežama.

“Agencija će konačnu Odluku o izboru ponuđača u postupku javnog nadmetanja donijeti u najskorije vrijeme a operatori su obavezni da u roku od 15 dana od donošenja odluke uplate ukupan iznos od 7,09 miliona EUR u budžet Crne Gore i to: M:tel iznos od 5,91 milion EUR, Telenor iznos od 825,01 hiljadu EUR i Crnogorski Telekom iznos od 350 hiljada EUR”, kazali su iz EKIP-a.

U postupku aukcije nijesu prodati svi frekvencijski resursi, konkretno četiri bloka po pet MHz iz opsega 2,6 GHz. Vrijednost tog spektra po početnim iznosima naknada utvrđenim od Ministarstva ekonomskog razvoja je iznosio 192 hiljade EUR.

“Da su sve frekvencije koje su bile predmet javnog nadmetanja bile prodate po početno utvrđenom iznosu jednokratne naknade, ukupni prihod za budžet Crne Gore bi iznosio 7,06 miliona EUR”, dodaje se u saopštenju.

Iz EKIP-a su podsjetili da je odlukom Savjeta bilo propisano da se javno nadmetanje sprovodi metodom aukcije spektra u kombinovanom formatu prilagođenog višekružnog clock nadmetanja i prilagođenog jednokružnog nadmetanja putem zapečaćenih ponuda.

“Aukcijski proces se odvijao u dvije faze, odnosno nadmetanje za rezervisani spektar (faza pre-aukcije) i nadmetanje za nerezervisani spektar (faza glavne aukcije). Nadmetanje u fazi pre-aukcije je podrazumijevalo jednu primarnu rundu u clock formatu, a u fazi glavne aukcije jednu ili više primarnih rundi nadmetanja u clock formatu i jednu dodatnu rundu nadmetanja putem zatvorenih ponuda, koja se sprovodila jer u posljednjoj primarnoj rundi nijesu dodijeljeni svi radio-frekvencijski blokovi koji su bili predmet javnog nadmetanja”, precizira se u saopštenju.

U fazi glavne aukcije, prije dodatne runde, sprovedeno je ukupno šest primarnih rundi tokom kojih su kvalifikovani ponuđači iskazivali svoju potražnju za raspoloživim resursima koji su bili predmet aukcije.

“Strategija dodjele raspoloživih radio-frekvencija za mobilne mreže je dizajnirana na način koji omogućava očuvanje i podsticanje efektivne konkurencije na tržištu mobilnih elektronskih komunikacionih usluga, omogućavanje stabilnog poslovnog okruženja za mobilne operatore i druge investitore, kreiranje uslova za dalji razvoj mobilnih elektronskih komunikacionih mreža i usluga i omogućavanje implementacije i razvoja naprednih tehnologija (npr. 5G NR) kroz blagovremenu dodjelu adekvatnih frekvencijskih resursa”, navodi se u saopštenju.

Strategija dodjele raspoloživih radio-frekvencija za mobilne mreže omogućava dostupnost širokopojasnih usluga prenosa podataka odgovarajućeg kvaliteta na što je moguće većem dijelu teritorije Crne Gore, obezbjeđuje razvoj elektronskih komunikacionih usluga i infrastrukture za podršku društvenom i ekonomskom napretku Crne Gore, kao i ostvarivanje prihoda za budžet Crne Gore od dodjele radio-frekvencija koji odražavaju tržišnu vrijednost spektra.

“Agencija je proces dodjele spektra oblikovala saglasno ciljevima koji se žele postići i uz potpuno uvažavanje stanja na našem tržištu, u transparentnoj proceduri zasnovanoj na najboljoj uporednoj praksi. Radio-frekvencijski resursi koji su bili predmet dodjele su dostupni za implementaciju MFCN (TRA-ECS) sistema uz potpunu primjenu principa tehnološke neutralnosti, što će vjerujemo dovesti do njihove maksimalne valorizacije”, smatraju u EKIP-u.

U tom postupku dodjele radio-frekvencija Agencija je nastojala da pažljivim kreiranjem uslova u najvećoj mogućoj mjeri zadovolji potrebe mobilnih operatora u pravcu daljeg razvoja mobilnih elektronskih komunikacionih mreža i usluga u Crnoj Gori.

“Pri tome je posebno vodila računa o očuvanju konkurencije na tržištu javnih mobilnih elektronskih komunikacionih usluga i omogućavanju kontinuiteta pružanja usluga velikom broju korisnika. Budući da su navedene radio-frekvencije bile predmet dodjele u postupku javnog nadmetanja 2016. godine, Agencija se opredijelila da u ovom postupku dodjele primjeni identične uslove koji se odnose na spectrum cap i rezervisani spektar, a koje su garantovale ravnopravan pristup svim postojećim mobilnim operatorima osnovnom paketu frekvencijskih blokova u opsezima 900 MHz (2×10 MHz), 1,8 hiljada MHz (2×20 MHz) i dva GHz (2×15 MHz), u cilju omogućavanja nastavka pružanja usluga korisnicima sa zahtijevanim kvalitetom”, rekli su iz EKIP-a.

Rezultati te aukcije spektra potvrđuju, kako su kazali, stabilnost, predvidivost i dalji razvoj tržišta elektronskih komunikacija.

“Takvom trendu u kontinuitetu doprinos daju visoka stručnost i kompetentnost Agencije u oblasti upravljanja radio-frekvencijskim spektrom, kao i drugim poslovima vezanim za regulaciju tržišta, a koje Agencija kao nezavisni regulatorni organ sprovodi od njenog osnivanja”, kazali su u EKIP-u.

Agencija je ove godine proslavila 20 godina od svog osnivanja, pri čemu su postupak pripreme i sprovođenja aukcije odradili isključivo njeni zaposleni, što je jedno veliko iskustvo ali i potvrda njihovog eksperstkog znanja u oblasti upravljanja radiofrekvencijskim spektrom i regulacije tržišta, kao i potvrda kompetentnosti cijele Agencije kao nezavisnog regulatornog tijela.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS