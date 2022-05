Uspješno okončan bilateralni sastanak admistracije Crne Gore i BiH

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP) i bosanskohercegovačka Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) usaglasile su parametre za dostavljene zahtjeve za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470-694 MHz namijenjenih za digitalne zemaljske radio-difuzne sisteme za emitovanje televizijskog signala.

Regulatori su u Podgorici održali bilateralni koordinacioni sastanak u utorak i srijedu u svrhu koordinacije korišćenja radio-frekvencija iz opsega 470-694 MHz namijenjenih za digitalne zemaljske radio-difuzne sisteme za emitovanje televizijskog signala (DTT), u skladu sa prethodno razmijenjenim zahtjevima regulatornih agencija.

Na sastanku su razmatrani koordinacioni zahtjevi za korišćenje radio-frekvencija u opsegu 470-694 MHz za DTT nacionalna i regionalna pokrivanja u svrhu izmjena Ženeva 2006 (GE06) Plana, SEDDIF i BIH-MNE sporazuma iz 2017. godine, kao i koordinacioni zahtjevi za korišćenje radio-frekvencija u opsegu 470-694 MHz za potrebe DTT lokalnih pokrivanja koja nijesu bila predmet SEDDIF sporazuma iz 2017. godine.

Iz EKIP-a je saopšteno da su takođe diskutovana i ostala pitanja od značaja iz oblasti upravljanja radio-frekvencijskim spektrom.

“Nakon izvršenih analiza i u skladu sa dobijenim rezultatima administracije su utvrdile i međusobno usaglasile tehničke parametre za dostavljene zahtjeve za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470-694 MHz namijenjenih za digitalne zemaljske radio-difuzne sisteme za emitovanje televizijskog signala (DTT)”, navodi se u saopštenju.

Obje administracije su se u potpunosti saglasile oko predloženih zahtjeva uz razumjevanje realnih potreba i motiva za modifikaciju predmetnih međunarodnih sporazuma. Stoga se može ocijeniti da je ovaj skup okončan uspješno i na zadovoljstvo obje strane.

“Posebno je neophodno naglasiti da je Crna Gora na ovaj način dobila saglasnost od jedne od relevantnih administracija iz okruženja vezano za izmjene međunarodnih sporazuma u cilju okončanja koordinacije radio-frekvencija u opsegu 470-694 MHz za DTT sa Albanijom”, rekli su iz EKIP-a.

Predstavnici EKIP-a i RAK-a razmijenili su informacije povodom planiranja digitalnog radija u okviru Adriatik-Jonske koordinacione grupe. Iznešeni su predlozi rješenja koji će se razmatrati na predstojećem skupu, a neposredno prije toga će se razmjeniti i konkretni tehnički parametri i zauzeti konačan stav.

“Predstavnici EKIP-a su upoznali predstavnike RAK-a sa planiranom aktivnošću organizacije međunarodne konferencije na temu digitalnog radija, koja je planirana da se održi u Crnoj Gori u oktobru”, navodi se u saopštenju.

Na sastanku su, kako se dodaje, razmijenjene informacije o aktivnostima na implementaciji 5G mreža i dosadašnjem razvoju DTT u BiH i Crnoj Gori.

