Uspješna saradnja sa kompanijom ZiJin iz Bora

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar kapitalnih investicija, Mladen Bojanić, kazao je da je zadovoljan saradnjom sa kompanijom ZiJin iz Bora, koja za izvoz svojih proizvoda prioritetno koristi logistički pravac kroz Crnu Goru, odnosno usluge Luke Bar i željezničkog preduzeća Montecarga.

Bojanić se danas u prostorijama Ministarstva sastao sa predstavnicima kompanije ZiJin, čija je osnovna djelatnost rudarstvo.

„Ta renomirana kompanija je najveći izvoznik i uvoznik u Srbiji, a njena matična kompanija je prva u svijetu po proizvodnji zlata i sedma po iskopavanju metala“, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Na sastanku je bilo riječi o tekućoj saradnji, s obzirom na to da kompanija ZiJin za izvoz svojih proizvoda prioritetno koristi logistički pravac kroz Crnu Goru, odnosno usluge Luke Bar i Montecargo.

„Sastanku su prisustvovali i predstavnici kompanije TCL, koja je organizator kompletne logističke podrške“, dodaje se u saopštenju.

Bojanić je kazao da je zadovoljan zbog uspješne saradnje i izrazio očekivanja da će se njen obim u budućnosti povećati.

Iz Ministarstva su podsjetili da će crnogorske kompanije, zahvaljujući tom aranžmanu, u ovoj godini prihodovati preko 12 miliona EUR, što predstavlja značajan doprinos ukupnoj ekonomskoj aktivnosti Crne Gore, a daje poseban impuls oporavku željezničkih preduzeća, odnosno Luci Bar.

