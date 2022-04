Uskoro puštanje rekonstruisane TS Centar

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rekonstrukcija 10 kV postrojenja u trafostanici 35/10kV Centar u Podgorici, ulazi u završnu fazu, uz očekivanje da objekat tokom maja bude u punom pogonu, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS).

„Realizacijom tog projekta značajno se doprinosi sigurnijem napajanju i kvalitetnijoj isporuci električne energije za preko deset hiljada korisnika na području užeg centra Glavnog grada, dijela preko Morače, Bloka 5, Bloka 6, Brijega Morače, Drača i Pobrežja, kao i za određene objekte od državnog značaja, poput zgrade Vlade, Agencije za nacionalnu bezbjednost, Kliničkog centra, Dječije bolnice i američke Ambasade“, navodi se u saopštenju.

Takođe, tom investicijom, omogućeno je priključenje novih izvoda 10 kV, čime se postiže prihvatanje rasta potrošnje tog dijela podgoričkog konzuma.

„Puštanjem objekta u pogon CEDIS će u perspektivi ostvarivati i uštede zbog smanjenja troškova preventivnog i korektivnog održavanja tog elektroenergetskog objekta“, rekli su iz CEDIS-a.

Menadžer projekta, Vanja Maksimović, kazao je da izvedena rekonstrukcija deset kilovoltnog postrojenja ne povećava postojeću snagu, koja za sada ostaje 3×8 MVA, ali će u novom postrojenju biti 44 ćelije, što je značajno povećanje u odnosu na prethodno stanje.

„Pored ostalog, prvi put se ugrađuje otpornik za uzemljenje neutralne tačke, što će omogućiti rad 10 kV mreže koja se napaja sa ove trafostanice kao uzemljene u zavisnosti od potreba upravljanja i parametara mreže“, naveo je Maksimović.

Rekonstrukciju je izvodio Novi Volvox, uz ugradnju najsavremenije opreme renomirane kompanije ABB.

„Proces izvođenja radova tekao je fazno i zahtijevao složenu organizaciju, jer se ugrađivala polovina novog postrojenja, dok je polovina postojećeg pod naponom. Način organizacije aktivnosti, uz značajnu podršku Sektora za upravljanje i Sektora za održavanje u CEDIS-u, omogućio je svođenje beznaponskih pauza na nužni minimum, što je posebno važno imajući u vidu „osjetljivost“ konzuma koji se napaja sa trafostanice Centar“, kazali su iz CEDIS-a.

TS Centar je davne 1977. godine, kada je i puštena u pogon, bila ključna tačka napajanja konzuma ondašnjeg Titograda.

„U periodu prije rekonstrukcije, na ovom objektu su ugrađena dva napojna kablovska voda 35 kV. Takođe su opremljene i dvije ćelije 35 kV, kao i jedna ćelija 10kV. Kroz preventivno održavanje rađena je redovna i periodična revizija opreme, kao i zamjena malouljnih prekidača vakuumskim u jednom broju ćelija“, zaključuje se u saopštenju.

