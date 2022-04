Uplovila tri broda

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Luka Kotor primila je, nakon dugo vremena, tri broda u istom danu.

U kotorsku luku je u sedam sati uplovio brod Regal Princess, koji će na svojoj poziciji ostati do 15 sati.

“Na njemu boravi 2,52 hiljade putnika i 1,15 hiljada članova posade”, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu Luke Kotor.

Takođe, danas je kotorsku luku posjetio i brod Island Sky, koji se nalazi na glavnom vezu.

Na njemu se nalazi 91 putnik i 71 član posade. Island Sky će isploviti u 18 sati i 30 minuta za Brindizi.

Treći brod koji boravi u luci je manji kruzer Arethusa, dužine 58 metara.

Arethusa će u 15 sati isploviti za luku Saranda.

