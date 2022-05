Kotor, (MINA-BUSINESS) – U kotorsku luku jutros su uplovila tri broda.

Marella Explorer, koji je prvi uplovio, stigao je u osam sati iz Dubrovnika i vezan je na glavnom vezu luke Kotor.

„Planirano je da isplovi u 16 sati za Krf“, navodi se u saopštenju objvljenom na sajtu Luke Kotor.

Na brodu boravi 1,43 hiljade putnika i 677 članova posade.

Na sidru jedan je u devet sati i 45 minuta stigao brod Costa Deliziosa sa 740 putnika i 800 članova posade.

U Kotoru će se zadržati do 19 sati, kada će isploviti ka italijanskoj luci Bari.

Na sidru dva je u deset sati stigao brod AIDAblu, koji je prethodno boravio u hrvatskoj luci Zadar, a poslije Kotora produžava za Dubrovnik.

Na ovom putovanju boravi 1,56 hiljada putnika i 590 članova posade.

Planirano je njegovo isplovljavanje u 20 sati i 30 minuta.

