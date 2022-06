Upisali hipoteku nad zemljištem Expo Budve

Budva, (MINA-BUSINESS) – Opština Budva je blokade zbog nagomilanih poreskih dugova imovine firmi povezanih s optuženim biznismenom Duškom Kneževićem, nastavila ponovnim upisom hipoteke na firmu Expo Budva, blokirajući zemljište na kojem se nalaze hala i montažne kućice za izdavanje Jadranskog sajma.

Time je Opština Budva, odnosno njena Uprava lokalnih javnih prihoda, praktično blokirala firmu koju je prije više od decenije osnovala sa Jadranskim sajmom, kada je postojala vizija da Budva dobije veliki kongresni centar, pišu Vijesti.

„Hipoteka u ukupnom iznosu od 51,46 hiljada EUR u korist Opštine Budva – rješenje o obezbjeđenju poreskog potraživanja Uprave lokalnih javnih prihoda Opštine Budva”, navedeno je u listu nepokretnosti u koji su Vijesti imale uvid.

Godinama Kneževićeva firma ne plaća porez na nepokretnost, pa je istu parcelu s objektima Opština blokirala i prije četiri godine na ime poreskog duga 35 hiljada EUR, da bi dvije godine kasnije Uprava lokalnih javnih prihoda ponovo posegla za radikalnom mjerom kako bi osigurala da će dugovanje od 92 hiljade EUR biti izmireno i „stavila šapu“ na atraktivnu parcelu na samo 20 metara od Slovenske plaže.

Opština i Jadranski sajam, firma u većinskom vlasništvu Atlas grupe, osnovale su 2009. godine kompaniju Expo Budva, sa ciljem da se na objedinjenim parcelama gradi savremeni sajamski i kongresni centar. Međutim, do realizacije te ideje nije došlo, a Opština je ipak godinama imala predstavnike u upravljačkoj strukturi.

Do razmimoilaženja je došlo prije tri i po godine, nakon što je mimo odobrenja lokalne vlasti, Expo Budva dala saglasnost turskoj kompniji Mia investments da gradi luksuzni hotel Mia Budva, s dvije kule od 15 i 16 spratova, na parceli od 8,5 hiljada kvadrata ispred sajamskih hala, koja je u vlasništvu firme Safiro beach.

Knežević je optuživao predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića i nekadašnjeg ministra održivog razvoja Branimira Gvozdenovića da stoje iza firme Safiro beach i da su mu oteli parcelu, što su oni demantovali.

Sada tu parcelu kontroliše porodična firma predsjednika Opštine Budva, Marka Carevića, koja je od banke otkupila milionska potraživanja Safiro beach.

Turci su dobili saglanost i od Ministarstva održivog razvoja za svoj projekat, ali je Opština to rješenje osporila pred Upravnim sudom. Da je bilo malverzacija u firmi Expo Budva, istraživalo je Specijalno državno tužilaštvo dok je na njegovom čelu bio Milivoje Katnić, pa je čak nezvanično najavljivano i podizanje optužnice.

