Upis u evidenciju učesnika na veleprodajnom tržištu električne energije do 18. aprila

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U evidenciju učesnika na veleprodajnom tržištu električne energije Crne Gore tokom marta se upisalo njih 16, saopštili su iz Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (REGAGEN) i pozvali sve ostale da se prijave do 18. aprila.

Iz REGAGEN-a su saopštili da su se tokom marta u evidenciju učesnika na veleprodajnom tržištu upisali Eurenergia, Second Foundation, MFT Energy, Future Energy Trading and Exchange Dynamics, Energi Denmark, Alpiq Energy, AlbEsp Trading & Consulting, GSA, GSA Energji, GSA Energy, Danske Commodities, Strategic Energy Trading, ReNRGY Trading Group, ReNRGY Trading Group SR, Petrol Crna Gora MNE i Nova Commodities Beograd.

„REGAGEN poziva i ostale učesnike na veleprodajnom tržištu Crne Gore, odnosno sve pojedince, preduzeća, odnosno preduzetnike, koji trguju električnom energijom i/ili zakupljuju prekogranične prenosne kapacitete na crnogorskim granicama, da dostave prijave za upis u evidenciju do 18. aprila“, navodi se u saopštenju.

Predstavnici regulatora su podsjetili da je početkom godine dopunjen crnogorski zakonski okvir kojim se uređuje funkcionisanje energetskog tržišta i to donošenjem Zakona o nadzoru nad veleprodajnim tržištem električne energije i prirodnog gasa.

„To unapređenje zakonskog okvira je sprovedeno u cilju poboljšanja transparentnosti veleprodajnog tržišta električne energije i gasa i uspostavljanja djelotvornog sistema nadzora nad njim“, dodaje se u saopštenju.

Kako bi se olakšala primjena tog zakona, REGAGEN je već u prvom mjesecu njegove primjene utvrdio set obrazaca kojima se može pristupiti na internet stranici regulatora.

Inicijalna obaveza tržišnih učesnika, propisana Zakonom, je prijavljivanje za upis u evidenciju učesnika na veleprodajnom tržištu, koju vodi REGAGEN.

„Polazeći od postojećih obaveza i uloga različitih energetskih subjekata u energetskom sistemu, a u cilju promovisanja razvoja transparentnog tržišta, REGAGEN je krajem februara ove godine pozvao energetske subjekte, među kojima su Crnogorski operator tržišta električne energije (COTEE), Crnogorska berza električne energije (BELEN) i Crnogorski elektroprenosi sistem (CGES), da podsjete tržišne učesnike sa kojima imaju direktan kontakt o novom zakonu koji je stupio na snagu“, navodi se u saopštenju.

Predstavnici regulatora su se posebno zahvalili Kancelariji za koordinisanu dodjelu prekograničnih kapaciteta u jugoistočnoj Evropi (SEE CAO) na savjesnom i promptnom informisanju tržišnih učesnika o njihovim novim obavezama koje se, shodno evropskoj praksi, od ove godine primjenjuju i u Crnoj Gori.

