UPCG primila predloge o izmjenama Zakona o radu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Unija poslodavaca (UPCG) primila je predloge o izmjenama Zakona o radu, kojima bi se uredili radni odnosi u uslovima epidemije, saopštio je savjetnik za pravna pitanja i socijalni dijalog u toj asocijaciji, Filip Lazović.

On je ocijenio da je crnogorska privreda na ivici zbog posljedica koronakrize, kao i da je to najočiglednije kod malih i srednjih preduzeća koja imaju pet do 50 zaposlenih.

“Ta preduzeća su najmanje otporna na epidemije, jer nemaju velike finansijske rezerve. Kada smo radili na novom zakonu o radu, nijesmo imali ni u primisli da bi mogla da se dogodi epidemiološka kriza”, rekao je Lazović Dnevnim novinama.

On je dodao da UPCG nema podatke koliko otkaza su podijelila mala i srednja preduzeća od marta prošle godine, kada je počela epidemija koronavirusa.

“Moramo učiniti sve da ne dođe do masovnog gašenja crnogorskih kompanija, jer to bi bio poražavajući momenat za nacionalnu ekonomiju”, poručio je Lazović.

On smatra da je upitno da li bi većina preduzeća izdržala još jedno zatvaranje, bez prihoda, s obzirom na to da su rashodi svake firme u Crnoj Gori na izuzetno visokom nivou.

“Siva ekonomija ima tendenciju dodatog rasta u ovakvim okolnostima i pretpostavljam da bi dodatno rasla u slučaju još jednog zaključavanja”, naveo je Lazović.

On je kazao i da veliki dio privrede nije mogao da radi od kuće, zbog čega trpi gubitke u poslovanju.

“Bilo je nastojanja Vlade da se određenim mjerama pomogne lakše prevazilaženje krize. Međutim, kompanije koje su odlučile da se bave privrednom djelatnošću, nijesu to uradile da bi im pomagala država”, ocijenio je Lazović.

Posljednje istraživanje UPCG pokazalo je da više od 95 odsto crnogorskih preduzeća ne bi izdržalo još jedan lockdown.

“Jasno da će država u slučaju lockdownna pomoći privredi, ali se postavlja pitanje da li je to dovoljno. Privrednici su svjesni ograničenih finansijskih kapaciteta države”, saopštio je Lazović.

On dodaje da je prošla godina bila izuzetno teška, te da se nivo ekonomskih aktivnosti u neznatnoj mjeri mijenjao.

“Pad prihoda se kreće oko 50 odsto, što je pokazatelj u kakvom je stanju čitava privreda. Imamo i prijavljen pad prometa kod hotelijera, koji je veći i od 90 odsto”, upozorio je Lazović.

UPCG, prema njegovim riječima, predlaže osnivanje garantnog fonda, revidiranje kamatnih stopa Investiciono-razvojnog fonda i stvaranje mogućnosti da poslodavci opstanu kroz povoljne kredite.

“Postojanje PDV obaveze po naplaćenoj fakturi, a ne po izdatoj fakturi, nešto je na šta su nam ukazali privrednici”, kazao je Lazović.

UPCG nedavno je ponovo tražila ukidanje neradne nedjelje.