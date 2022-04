Unaprijediti saobraćajnu povezanost dvije zemlje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Unapređenje saobraćajne povezanosti Crne Gore i Sjeverne Makedonije značajno bi doprinijelo razvoju ekonomske saradnje dvije zemlje i ostvarivanju boljih rezultata u turizma, ocijenili su predsjednica Privredne komore, Nina Drakić i sjverenomakedonski ambasador Mihajlo Trpkoski.

On je istakao izuzetan značaj završetka auto-puta kroz Crnu Goru, izgradnje Jadransko-jonske ceste, ali i nastavka realizacije ideje otvaranja avio linije koja bi povezivala Sjevernu Makedoniju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu, što bi snažno uticalo na približavanje unutar regiona.

Trpkoski je, kako je saopšteno iz PKCG, ukazao na neophodnost intenzivnije promocije turističkih potencijala kako bi se poboljšala posjeta sjevernomakedonskih turista Crnoj Gori i obrnuto.

Drakić je ukazala na važnost značajnije posjete makedonskih, te turista iz regiona, Centralne i Zapadne Evrope kako bi se ostvarili dobri rezultati u predstojećoj sezoni, tokom koje ne možemo računati na goste iz Rusije i Ukrajine.

Ona je ocijenila da će tokom sezone biti prostora i za intenzivniju trgovinsku razmjenu između dvije države, koja se sada realizuje u obimu od oko 36 miliona EUR.

Tokom sastanka je bilo riječi i o mogućnostima organizacije foruma privrednika Crne Gore i Sjeverne Makedonije.

Sagovornici su ocijenili da bi zajednički projekti dvije države kojim bi se apliciralo za finansiranje iz EU fondova doprinijeli podizanju evropskih performansi regiona. Takođe je apostrofirana značajna uloga Komorskog investicionog foruma u promociji regionalne saradnje.

