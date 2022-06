Unapređenje saradnje kroz razmjenu iskustava i dobrih praksi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Slovenija je spremna da intenzivira razmjenu iskustava sa Crnom Gorom u poljoprivrednom sektoru, saopštio je slovenački ambasador u Podgorici, Gregor Presker.

On je na sastanku sa ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vladimirom Jokovićem, kazao da je spreman da pruži svu neophodnu ekspertsku i tehničku pomoć u pogledu ispunjenja obaveza na evropskom putu Crne Gore.

Iskazavši zadovoljstvo povodom susreta, Joković je kazao da su Crna Gora i Slovenija države koje tradicionalno njeguju bliske prijateljske odnose.

Joković je upoznao Preskera sa sprovedenim i razvojnim aktivnostima na polju poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i sa planovima ovog Ministarstva za naredni period, uz zajedničku ocjenu da se tradicionalno prijateljski odnosi dvije države temelje na intenzivnom političkom dijalogu, zajedničkim vrijednostima i sadržajnoj saradnji u brojnim oblastima.

Ambasador je, kako je saopšteno iz resornog Ministarstva, uputio srdačne čestitke Jokoviću povodom stupanja na dužnost, te izrazio uvjerenje da će tokom njegovog mandata nastaviti i unaprijediti dobru saradnju.

Istaknuti su uspješni projekti i dobre prakse Slovenije u oblasti poljoprivrede, ruralnog turizma, šumarstva kao i iskorištenosti sredstava EU kroz brojne programe od velikog značaja, iz kojih Crna Gora može mnogo naučiti i unaprijediti ove oblasti.

“Poljoprivreda zauzima posebno mjesto u dosadašnjim odnosima, te se saradnja u ovoj oblasti mora uzdići na viši nivo uz naglasak da je neophodno raditi na podizanju svijesti o potrebi udruživanja proizvođača sa ciljem obezbjeđivanja dovoljnih količina kvalitetnog proizvoda koji može biti konkurentan na tržištu”, navodi se u saopštenju.

Potvrđena je obostrana spremnost da se saradnja između Crne Gore i Slovenije dodatno ojača i unaprijedi, kroz poslovnu saradnju, ekonomsku aktivnost i trgovinu u narednom periodu, kao i razmjenu iskustava i primjenu dobrih praksi iz Slovenije u Crnoj Gori.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS