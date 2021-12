Uložiti dodatne napore za usklađivanje s pravnom tekovinom EU do kraja 2023.

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Svi relevantni akteri u vezi pregovora o Poglavlju 1 – Sloboda kretanja robe treba da ulože dodatne napore kako bi se do kraja 2023. godine završio proces usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU, saopštio je šef Radne grupe Dragan Vukčević.

On je na danas održanoj konstitutivnoj sjednici radne grupe za Poglavlje 1, na kojoj je bilo riječi o sprovođenju Mape puta za ispunjenje završnih mjerila u njemu, kazao da je u pitanju veoma kompleksno poglavlje, imajući u vidu da se prožima na više oblasti koje uključuju niz institucija i potrebu intenzivne koordinacije i saradnje između samih resora, ali i resora i institucija infrastrukture kvaliteta.

Iz Generalnog Sekretarijata Vlade saopšteno je da je Vukčević kazao da je kroz Program pristupanja Crne Gore EU 2021-2023 u ovom poglavlju planirano 85 propisa u zakonodavnom dijelu, te da je potreban snažniji zamah u pravcu realizacije svih preostalih obaveza, s posebnim fokusom na jačanje administrativnih kapaciteta za sprovođenje zakonodavstva, što je i jedna od preporuka EK.

Vukčević, koji je načelnik Direkcije za zaštitu konkurencije unutrašnju trgovinu i infrastrukturu kvaliteta u Ministarstvu ekonomskog razvoja, naveo je da to poglavlje pokriva jednu od četiri osnovne slobode na kojima počiva EU.

Članovi Radne grupe su razmijenili mišljenja u vezi sa Izvještajem EK o CG za 2021, saglasivši se da će Akcioni plan za adresiranje preporuka iz tog dokumenta predstavljati dodatnu vrijednost već postojećim mehanizmima i dokumentima o realizaciji obaveza iz EU agende.

Takođe, u kontekstu primjene revidirane metodologije, dogovorili su snažniju koordinaciju sa poglavljima 27 – Životna sredina i klimatske promjene i 28 – Zaštita potrošača i zdravlja.

Radna grupa je formirana u septembru ove godine i broji 31 člana.

