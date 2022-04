UIP naplatila preko četiri miliona EUR kazni

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava za inspekcijske poslove (UIP) prošle godine je obavila 124,58 hiljada inspekcijskih pregleda i izrekla novčane kazne u iznosu većem od četiri miliona EUR, saopštio je vršilac dužnosti direktora, Ilir Harasani.

„Cifra od četiri miliona nije ni pet odsto od našeg doprinosa budžetu države, ali činjenica da smo 95 odsto subjekata nadzora uspjeli da preusmjerimo ili uvedemo u legalne tokove, doprinos je koji se ne može mjeriti“, kazao je Harasani povodom predstavljanja izvještaja o radu UIP-a za prošlu godinu.

Kada su u pitanju pojedinačne inspekcije, Tržišna je obavila preko 40 hiljada inspekcijskih pregleda, sa skoro četiri hiljade utvrđenih nepravilnosti i pet hiljada prekršajnih naloga u iznosu od 1,19 miliona EUR.

„Radna inspekcija obavila je 11,37 hiljada pregleda, sa skoro četiri hiljade utvrđenih nepravilnosti i 1,48 hiljada prekršajnh naloga u iznosu od 797,18 hiljada EUR. Turistička inspekcija obavila je 10,43 hiljade kontrola, sa 1,63 hiljade utvrđenih nepravilnosti i 1,03 hiljade prekršajnih naloga u iznosu od 631,28 hiljada EUR“, precizirao je Harasani.

Zdrastveno-sanitarna inspekcija obavila je, kako je saopšteno iz UIP-a, 33,43 hiljade inspekcijskih pregleda, ustanovila 1,42 hiljade nepravilnosti i izdala 986 prekršajnih naloga od 339,79 hiljada EUR.

„Takođe, broj riješenih predmeta po zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka kod prekršajnih sudova govori da je u oko 70 odsto slučajeva riješeno u korist UIP-a, dok je u samo deset predmeta odbačen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, stoga za ovakve rezultate moram posebno zahvaliti našim pravnicima u Sektoru za zastupanje“, rekao je Harasani.

On je kazao da je, stupivši prije godinu na dužnost direktora, zatekao nezavidno stanje u organu, potpomognuto pandemijom koronavirusa i lošim ekonomskim stanjem u privredi.

„Međutim, nijesam se pretjerano bavio radom svojih prethodnika, već sam kao prioritetni cilj postavio postizanje većeg nivoa profesionalizma, kvalitetnih rezultata, objektivnosti u postupanju i, u konačnom, podizanju cjelokupnog rada organa na viši nivo“, rekao je Harasani.

On je kazao da je UIP dao veliki doprinos u suzbijanju pandemije, pri čemu je Vlada odlučila da preko 90 odsto nadležnosti o kontroli suzbijanja pandemije stavi na teret Uprave.

„Pred ovim organom je bio težak izazov da sa svega 70 inspektora koji su bili ovlašćeni iskontrolišu poštovanje zdravstvenih mjera na teritoriji cijele države, sa čim smo se uspješno izborili, uz saradnju sa Ministarstvom zdravlja, Upravom policije, Vojskom, Institutom za javno zdravlje, komunalnim inspekcijskim službama, Unijom poslodavaca i Privrednom komorom“, naveo je Haasani.

Po tom osnovu je u prošloj godini doneseno ukupno 171,78 hiljada rješenja o samoizolaciji, izdato prekršajnih naloga u iznosu od 483,3 hiljade EUR i podinjeto 110 krivičnih prijava.

“Uprava je prošle godine pripremila sopstveni Plan pojačanog inspekcijskog nadzora u ljetnjoj turističkoj sezoni, koji je obuhvatao plan rada i tačan broj domicilih i angažovanih inspektora. Bili smo prisutni u primorskim opštinama skoro dva mjeseca sa dvostrukim brojem inspektora, koji su se rotirali svakih 15 dana iz jednog u drugi primorski grad”, podsjetio je Harasani.

Vezano sa turističku sezonu, koja je bila organizovana brzo i čiji je tok bio neizvjestan, Uprava je, na malo drugačiji način, a u saradnji sa Upravom prihoda i carina pripremila tri promotivna spota pod sloganom Smanji oprez, plati porez, koji su na šaljiv način upoznali javnost o poštovanju fiskalizacije i ostalih zakonskih obaveza prilikom legalnog poslovanja, što je rezultiralo većem prilivu poreza nego lani.

„Poseban doprinos Uprava je dala u segmentu zaštite potrošača određivanjem ovog organa za centralnu tačku informacionog sistema za zaštitu potrošača, tako da svaki potrošač ima priliku da preko platforme potrosac.me izjavi žalbu ili postavi pitanje ako nije zadovoljan uslugama ili produktom kupovine”, naveo je Harasani i dodao da je do danas u preko 80 odsto slučajeva riješeno u korist potrošača.

On je kazao da je njihov IT sektor prije početka ljetnje turističke sezone krenuo sa pripremom i objedinjavanjem Check ili kontrolnih listi, za svaku privrednu djelatnost u Crnoj Gori, što podrazumjeva da svaka grana privrede može iskontorolisati svoje poslovanje.

„Takođe, u ovoj godini veliki doprinos i resurse smo usmjerili na uspješnu realizaciju i kontitnuirano praćenje projekta Evropa sad koji se do sada, uz rijetke prekršaje, odvijao po planu, sa nadom da će tako i ubuduće biti“, zaključio je Harasani.

