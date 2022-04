U utorak promocija javnog poziva za dodjelu inovacionih vaučera

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privredna komora (PKCG) i Fond za inovacije Crne Gore organizovaće u utorak promociju javnog poziva za dodjelu inovacionih vaučera, koji je otvoren 5. aprila.

Info dan će se održati u prostorijama PKCK, a skup će se moći pratiti i online, putem Zoom platforme, čiji će link biti dostupan nakon registracije.

Iz Ministarstva ekonomskog razvoja su podsjetili da je predmet javnog konkursa dodjela inovacionih vaučera čija je osnovna namjena prenos znanja od naučnoistraživačke zajednice na mikro, mala i srednja preduzeća, kojima je to znanje potrebno za unapređenje poslovanja i inovacionog potencijala.

“Menadžeri Fonda za inovacije predstaviće ciljeve, uslove učešća, kao i način prijavljivanja na javni poziv, te ponuditi odgovore na svako od pitanja zainteresovanih učesnika. Takođe, tokom skupa će biti pojašnjen i sistem online prijava”, navodi se u saopštenju.

Za učešće na događaju svi zainteresovani se mogu registrovati do ponedjeljka, popunjavanjem prijave koja se nalazi na linku https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZNvlXXRrHp1-YfJeEP7xUcrkW8BzurWKrLPTl39sJeGk-BQ/viewform.

