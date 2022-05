U Tivtu duplo više turista

Tivat, (MINA-BUSINESS) – U Tivtu trenutno boravi 2,67 hiljada turista, što je duplo više u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Direktorica Turističke organizacije (TO) Tivat, Danica Banjević, kazala je da su zadovoljni posjetom i u hotelima i u privatnom smještaju i da se nadaju se da će tako biti i u narednom periodu, prenosi Radio Tivat.

“Dobru posjetu imali smo i u aprilu, a dobra posjeta se bilježi i tokom ovog mjeseca, čak bolja i u odnosu na 2019. godinu“, rekla je Banjević.

Najviše gostiju smješteno je u privatnom smještaju, njih 2,2 hiljade, dok ih je u hotelima 451.

Odmarališta i kampovi su za sada bez turista.

