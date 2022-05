U prošloj godini rekordna dobit od 16,9 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) ostvario je u prošloj godini neto dobit od 16,9 miliona EUR, a dobro poslovanje nastavljeno je i u prvom ovogodišnjem kvartalu kada je profit iznosio 5,7 miliona EUR, saopštio je predsjednik Odbora direktora, Aleksandar Mijušković.

„Uprkos veoma složenom i izazovnom poslovnom ambijentu, u kojem smo svi radili u vremenu korone i velike energetske krize, moramo da se pohvalimo da smo imali najbolji poslovni rezultat u istoriji CGES-a, odnosno neto dobit od 16,9 miliona EUR“, rekao je Mijušković agenciji Mina-business.

On je podsjetio da CGES konstantno od svog osnivanja posluje sa dobiti.

„Istakao bih da smo prošle godine isplatili i dividendu za 2020. godinu, u iznosu od 7,4 miliona“, precizirao je Mijušković.

On je rekao da je CGES, koji je osnovan 2009. godine, uvećao svoju imovinu 87 odsto i da su jako uspješni na svim poljima na kojima rade.

„Što se tiče investicija za ovu i prethodnu godinu, imamo u prosjeku od nekih 60 odsto, zbog raznoraznih problema koje smo imali, a koji se tiču transporta opreme i velikih promjena na tržištu cijena svih građevinskih materijala, tako da nijesmo bili u mogućnosti da ispunimo sve što smo planirali“, dodao je Mijušković.

Prosječna investicija je oko 17 miliona EUR godišnje.

„Plan za ovu godinu je 40 miliona EUR i tu imamo 15 miliona za infrastrukturu za auto-put“, kazao je Mijušković.

Akcionari CGES-a su italijanska Terna i preduzeće Elektromreža Srbije, a Mijušković navodi da su sa njima u korektnim i dobrim odnosima i da koriste najbolju evropsku praksu.

„Stoga, i zbog toga, imamo ovako dobar poslovni rezultat“, smatra Mijušković.

Na pitanje koliko je CGES prihodovao po osnovu komercijalne upotrebe podmorskog energetskog kabla između Crne Gore i Italije, Mijušković je odgovorio da je to jedan od najvećih projekata kompanije.

„Njegova komercijalna upotreba je počela 2020. godine i mi smo do sada od kabla ukupno zaradili oko 18,6 miliona EUR, a sa nekim dodatnim posrednim troškovima, možemo da kažemo da je prihod 40 miliona EUR“, precizirao je Mijušković.

On je ocijenio da je kabl, osim što je bitan za CGES, takođe veoma važan i za region.

„Mi smo kao Crna Gora postali regionalni čvor i imamo veliko interesovanje investitora koji dolaze kod nas da se interesuju za ulaganje u proizvodne kapacitete. Što se tiče same Crne Gore, dobili smo jednu jaku tačku na crnogorskom primorju, koje sada ima mnogo bolje uslove za snabdijevanje električnom energijom“, rekao je Mijušković.

On je dodao da na crnogorskom primorju u prošloj godini, u toku turističke sezone, nijesu imali nijedan ispad, nestanak električne energije ili prekid napajanja.

Na pitanje da li aktuelna dešavanja u Ukrajini, koja su izazvala probleme u energetskom sektoru zemalja Evrope i okruženja, mogu na neki način uticati na poslovanje CGES-a, Mijušković je odgovorio da je u prošloj godini došlo do poremećaja sa cijenama energenata i da je rat u Ukrajini to stanje samo pogoršao.

„Što se tiče CGES-a, svakako da utiče na naše poslovanje, jer je CGES zadužen da kupuje električnu energiju za pokrivanje gubitaka. Mi smo morali da kupujemo električnu energiju po mnogo većim cijenama nego što nam to odobrava Regulatorna agencija za energetiku. Da bi se ta situacija na neki način stabilizovala, mislim da bi država trebalo da se uključi i da se ograniče cijene električne energije, kao što je urađeno u mnogim zemljama Evrope“, poručio je Mijušković.

Na pitanje kakvo očekuje poslovanje u ovoj godini, Mijušković je odgovorio da je prvi ovogodišnji kvartal bio dobar.

„Za prvi kvartal smo imali dobit od 5,7 miliona EUR, što je mnogo bolje nego i u ovoj našoj rekordnoj godini, tako da nastavljamo sa pozitivnim rezultatima“, zaključio je Mijušković.

