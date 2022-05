Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori u prošloj godini nije bilo porušenih stanova, pokazuju preliminarni podaci Monstata.

Iz Monstata su naveli da se istraživanjem o porušenim zgradama sa stanovima obuhvata svaka srušena zgrada u kojoj se nalazio jedan ili više stanova, kao i zgrade u kojima je došlo do promjene namjene stambenog prostora u nestambeni ili spajanja dva ili više stanova u jedan.

“Prema informacijama dobijenih od nadležnog Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, u prošloj godini nije bilo porušenih stanova”, rekli su iz Monstata.

Prema podacima Monstata, u 2017. godini nije bilo porušenih stanova. U 2018. godini porušeno je deset stanova, u 2019. njih 39, dok u 2020. nije bilo porušenih stanova.

Porušeni stanovi su stanovi koji su bili namijenjeni za stalno stanovanje, a razlog rušenja je zbog starosti objekta i izgradnje novih građevina, bespravno podignute gradnje, elementarnih nepogoda, dotrajalosti, nehigijenskih uslova stanovanja, klizišta i adaptacije stambenog u nestambeni prostor.

