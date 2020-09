U ponudi najsadržajnija Magenta 1 do sada

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski Telekom ponudio je do sada najsavremeniji koncept Magenta 1 paketa, koji korisnicima nudi brži internet, TV svuda i porodične dodatke za različite prilike.

„Paket uz uobičajene benefite – brži kućni internet, TV bilo gdje, od sada uključene gigabajte za YouTube, HBO GO i Radio na postpaid broju, korisnicima nudi opcije prvi put na ovaj način dostupne u Crnoj Gori“, navodi se u saopštenju.

To su Magenta 1 porodični dodaci – Lovćen osiguranje stana u vrijednosti polise do 20 hiljada EUR, ORYX pomoć na putu ili Kaspersky Safe Kids aplikacija, koji se aktiviraju kroz Telekom ME aplikaciju ili SMS-om bez dodatne naknade.

„Magentu 1 su korisnici prepoznali kao najbolje rješenje za cijelu porodicu kad su servisi Telekoma u pitanju, a novi dodaci tu porodičnu dimenziju dodatno naglašavaju“, poručili su iz te kompanije.

Novi Magenta 1 paketi nude do sada najveće brzine interneta kod kuće – do čak 300 megabita po sekundi (Mbps) na optici. Nova Extra TV aplikacija korisnicima pruža mogućnost gledanja najboljih domaćih, regionalnih i svjetskih kanala gdje god se nalazili, ne samo na telefonu već i preko Android box-a i na Smart TV uređajima.

„Kako bi sačuvali gigabajte iz paketa, Magenta 1 postpaid broj ima dodatne gigabajte kroz Stream On opciju za YouTube i Radio dodatak, dok paketi L i XL imaju i dodatnih 100 gigabajta (GB) mjesečno za aplikacije Extra TV mobile i HBO Go“, navodi se u saopštenju.

Najveća novina u odnosu na dosadašnje pakete su porodični dodaci. Korisnik može da tokom trajanja ugovora odabere neki od dodataka.

„Osiguranje stambenog objekta uz limit nadoknade do 20 hiljada EUR u partnerstvu sa Lovćen osiguranjem korisnicima omogućava da osiguraju nekretninu u kojoj koriste Magenta 1 paket. Polisa pokriva rizik od požara, udara groma, eksplozije, oluje, grada, pada letjelice, udara motornog vozila, manifestacije i demonstracije do 20 hiljada EUR, kao i dopunski rizik izliva vode sa limitom pokrića do hiljadu EUR“, rekli su iz Telekoma.

Pomoć na putu podrazumijeva besplatnu tehničku pomoć na putu u slučaju kvara na vozilu ili saobraćajne nezgode. Telekom tu uslugu realizuje u saradnji sa ORYX Assistance kompanijom.

„Kasperski Safe Kids – aplikacija za roditeljsku kontrolu – pomaže korisnicima da osiguraju bezbjednost svoje djece na internetu“, dodaje se u saopštenju.

Pomoć na putu i osiguranje stana korisnicima su na raspolaganju tokom trajanja ugovora, dok je validnost Kaspersky Safe Kids aplikacije 12 mjeseci. Korisnik može da odabere jednu od opcija i besplatno je aktivira kroz Telekom ME aplikaciju, putem SMS-a, pozivom na broj 1500 ili u posjetom nekog od T-Centara.

„Sve one koji već koriste neke od servisa Telekoma i do kraja godine prelaskom na Magentu 1 dodaju i jedan novi servis – internet ili Extra TV – Telekom oslobađa plaćanja polovine pretplate tokom prva tri mjeseca trajanja ugovora. Korisnici dva nova servisa, i interneta i Extra TV-a, plaćaće polovinu pretplate prvih šest mjeseci“, zaključuje se u saopštenju.