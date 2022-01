U Budvi otvorena nova poslovnica Pošte

Budva, (MINA-BUSINESS) – Pošta Crne Gore otvorila je danas novu poslovnicu u Budvi, na adresi Akademija znanja – Ulica žrtava fašizma br. 56.

Iz Pošte su rekli da je radno vrijeme nove poslovnice od osam sati do 14 sati i 30 minuta.

“Stanovnicima Budve i njenim posjetiocima na ovoj adresi će biti na raspolaganju usluge plaćanja računa, uplate novca na žiro račun, slanje pisama, paketa, Post Express i EMS pošiljka, telegrama i luksuznih telegrama s poklonom, kao i usluge elektronskog transfera novca”, precizira se u saopštenju.

U Pošti, kako su kazali, intenzivno rade na širenju, adaptaciji i modernizaciji njihovih poslovnica, s ciljem da korisnicima olakšaju i prilagode korišćenje svih njihovih usluga.

“Kao odgovorna kompanija širenje infrastrukturne mreže vezujemo za realne potrebe naših korisnika, pa smo tim povodom obuhvatili sve regione Crne Gore. Nakon otvaranja nove poslovnice u Podgorici uoči Nove godine, već danas, samo desetak dana kasnije, otvorena je i nova poslovnica u Budvi, a sa tom praksom nastavljamo i u narednom period”, rekli su iz Pošte.

Iz te institucije su kazali da, sa zadovoljstvom mogu konstatovati da su na najbolji mogući način zatvorili prošlu godinu i efikasno i odlučno u novoj godini nastavili da grade perspektivnu, uspješnu Poštu Crne Gore koja će svim korisnicima pružati kvalitetne i ekspresne usluge.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS