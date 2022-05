Turistička ponuda Crne Gore predstavljena u Prištini i Lukavcu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija Crne Gore (NTO), u okviru regionalne roadshow kampanje, koja ima za cilj promociju pred ljetnju turističku sezonu, organizovala je promotivne aktivnosti u Prištini i Lukavcu.

Iz NTO su kazali da je, tokom Međunarodnog sajma turizma i sporta u Prištini, štand Crne Gore privukao pažnju mnogobrojnih posjetilaca.

Predsjednik Udruženja agencija Kosova, Baki Hoti izrazio je zadovoljstvo sa učešćem Crne Gore na sajmu i spremnost za saradnju tokom cijele godine, a ne samo tokom sezone.

Iz NTO su kazali da već 17 godina taj sajam otkriva širok spektar turističkih destinacija, atrakcija i raznovrsne ponude velikog broja turističkih agencija, privrednih subjekata, institucija iz zemlje, regiona i šire.

“Učešće na sajmu organizovala je turistička organizacija (TO) Ulcinj, a svoju destinaciju su predstavile i lokalne TO Budve, Bara, Tivta, Podgorice i Cetinja”, rekli su iz NTO.

NTO je organizovala konferenciju za novinare, koja je, kako su kazali, naišla na odličan odziv medija sa Kosova.

Shyrete Maloku, ispred ATV Press-a, je kazala da je ponuda koja je prezentovana bila interesantna za medije.

“Sigurni smo da će biti i za građane. Imajući u vidu posljedice pandemije koronavirusa, nadam se da će cijene biti pristupačne. Sigurna sam da će se Crna Gora naći na listi omiljenih destinacija turista sa Kosova”, kazala je ona.

Tokom promotivnih aktivnosti u Lukavcu, NTO je, zajedno sa lokalnim turističkim organizacijama Ulcinja, Budve i Herceg Novog prisustvovala 20. Međunarodnim sajmu turizma i ekologije “List” i organizovala press konferenciju.

Predstavnik NTO, Amel Dedeić, poručio je da Crna Gora ove godine turiste iz Bosne i Hercegovine (BiH) dočekuje sa unaprijeđenom ponudom kada je riječ o smještajnim kapacitetima i novim turističkim proizvodima.

Kako je istakao, cijene u destinaciji su u skladu sa kvalitetom usluga, a turistička privreda pripremila je i vrlo atraktivne paket aranžmane sa brojnim povoljnostima.

Uzimajući u obzir da je Crna Gora ukinula sve COVID potvrde, čak I one koje se odnose na boravak u ugostiteljskim objektima, on je naveo da očekuje veliki broj turista iz BiH tokom ove sezone.

Prema navodima organizatora sajma, zabilježen je rekordan broj izlagača iz BIH i regiona, a tokom sajma upriličene su razne programske aktivnosti.

Iz NTO su najavili da će u saradnji sa lokalnim turističkim organizacijama, narednih dana, predstaviti turističku ponudu Crne Gore u Skoplju, Ohridu i Tirani.

