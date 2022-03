Ponuda Budve uspješno predstavljena na sajmu u Beogradu

Budva, (MINA-BUSINESS) – Nastup Turističke organizacije (TO) Budva na sajmu u Beogradu ispunio je sva očekivanja, ocijenio je vršilac dužnosti njenog direktora, Nemanja Kuljača.

“Interakcija koju smo ostvarili sa posjetiocima i druženje koje smo organizovali sa prijateljima i poslovnim partnerima u okviru svečanog koktela Veče Budve u Beogradu, potvrdili su da su nam nedostajali neposredni kontakti, razgovori, evociranje uspomena i dogovori buduće saradnje“, rekao je Kuljača nakon predstavljanja turističke ponude na Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu.

Iz TO Budva su naveli da je u srijedu u beogradskom hotelu Marriot održana B2B radionica kojoj su prisustvovali predstavnici Udruženja privatnih izdavalaca Crne Gore, turističkih agencija i više od 20 budvanskih hotela i oko 30 predstavnika turističkih agencija iz Srbije, većinom iz Beograda.

“Iste večeri, u event centru Promenada u Beton hali, u saradnji sa Hotelskom grupom Budvanska rivijera, Opštinom Budva i Morskim dobrom, organizovano je Veče Budve u Beogradu”, dodaje se u saopštenju.

Sajamske aktivnosti TO Budva je organizovala u saradnji sa hotelijerima W grand, Ami, Vivid Blue, Falkensteiner, Mediteran, Vista Mar, Rivijera, Park, Magnolija i Montenegro stars hotels group, a na sajmu se predstavilo i Morsko dobro.

“Za primorske delicije, koje su posjetioci imali priliku da probaju, pobrinule su se dame iz Organizacije žena Budve, a za muzičku atmosferu bend Priganice kojeg čine budvanski studenti u Beogradu”, navodi se u saopštenju.

Posebna pažnja je posvećena promociji manifestacija, koje se, nakon dvije godine pauze, vraćaju na budvanske trgove i ulice.

Kuljača se, tokom boravka u Beogradu, susreo se sa brojnim kolegama iz gradova regiona, dok je dugogodišnja saradnja sa Turističkom organizacijom Beograda zvanično krunisana potpisivanjem protokola.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS