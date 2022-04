Opština Nikšić ima potencijala za ruralni turizam

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Opština Nikšić ima ogromne potencijale za razvoj ruralnog turizma, ocijenjeno je na sastanku predstavnika lokalne Turističke organizacije (TO) i najrazvijenijih ruralnih zajednica u toj lokalnoj samoupravi: Župe, Grahova i Bogetića.

Na sastanku je razgovarano o podsticanju diverzifikacije i inovacije turostičkog proizvoda, njegovom unapređenju kroz efikasno upravljanje destinacijpom i podsticajnim mjerama i stvaranju uslova za razvoj ruralnog turizma.

Cilj sastanka je početak realizacije dijela ovogodišnjeg programa rada nikšićke TO, koji je usvojila komisija Nacionalne turističke organizacije (NTO) i Skupština Opštine Nikšić.

Predstavnicima mjesnih zajednica na sastanku je predstavljen akcioni plan, koji će se ove godine realizovati na terenu razgovorima sa zaintersovanim građanima koji imaju preduslove i žele se baviti ruralnim turizmom.

Predstavnici mjesnih zajednica predstavili su osobenOsti prostora, kao i prirodne i kulturne resurse, a bilo je riječi i o dosta nerazvijenoj svijesti o mogućnostima koje, kroz razne vrste grantova za razvoju ruralnog turizma, mogu imati registrovana seoska domaćinstva.

Razgovarano je i postupku za registraciju seoskog domaćinstva, ali i promociji i prodaji proizvoda.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS