Turistička ponuda Tivta predstavljena na sajmu u Beogradu

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija Tivat predstavila je turističku ponudu grada na Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu, u okviru štanda Nacionalne turističke organizacije (NTO).

Iz Turističke organizacije Tivat je saopšteno da je u okviru promocije upriličen koktel za saradnike, prijatelje i posjetioce Boke Kotorske, pod nazivom Gušti Boke, na kojem su gosti imali priliku da se upoznaju sa bogatom turističkom i gastro ponudom Tivta, Kotora i Herceg Novog.

„Za ukuse bokeške kužine i prezentaciju jela od žućenice pobrinula se Organizacija žena Tivat, čime se ujedno promovisala i tradicionalna manifestacija Žućenica fest, kao i brojne druge manifestacije koje će tokom ove godine biti održane u Tivtu“, navodi se u saopštenju.

Bokeške specijalitete pripremale su i predstavnice Kotora i Herceg Novog.

Predsjednici opština Tivat i Herceg Novi, Željko Komnenović i Stevan Katić, upoznali su prisutne sa detaljima pripreme predstojeće turističke sezone i pozvali goste da svoj ljetnji odmor provedu u Crnoj Gori.

Direktorica Turističke organizacije Tivat, Danica Banjević, imala je sastanke i sa predstavnicima turističkih organizacija Niša i Kraljeva, sa kojima je razgovarano o budućoj saradnji na uzajamnom promovisanju destinacija. Ove godine će, sa tržišta Srbije, biti uspostavljeni direktni letovi iz Niša i Kraljeva za Tivat, pa će posebna pažnja biti usmjerena na promociji ponude i u tim gradovima.

Beogradski sajam turizma je, kao najznačajnija turistička manifestacija u regionu jugoistočne Evrope, ujedno i najznačajnije tržište za Tivat, čemu svjedoče i statistički podaci koji to tržište svrstavaju u vrh liste kada su dolasci i noćenja u pitanju.

U Tivtu je prošle godine ostvareno 28,94 hiljadea dolazaka ili dva odsto više u odnosu na 2019. godinu, kao i 293,74 hiljade noćenja gostiju iz Srbije, što je rast od 14 odsto.

