TOB organizuje takmičenje na temu Budva – zlatni oktobar

Budva, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija Budve (TOB) pozvala je sve zainteresovane da učestvuju u video i foto takmičenju na temu Budva – zlatni oktobar i osvoje vrijedne poklone.

“Za učešće u takmičenju potrebno je da do 26. oktobra do 15 sati svi zainteresovani dostave fotografije u visokoj rezoluciji i video snimke u trajanju do 60 sekundi, koji na najljepši, najatraktivniji i najoriginalniji način prikazuju Budvu u oktobru”, navodi se u saopštenju.

Iz TOB-a su dodali da se može poslati i materijal izrađen kamerom mobilnog telefona.

“Poželjno bi bilo da svi zainteresovani zaprate profile TOB-a na društvenim mrežama Facebook i Instagram kako bi bili u toku sa svim detaljima i uslovima takmičenja ili da posjete sajt www.budva.travel”, rekli su iz TOB-a.

Materijal je potrebno poslati na mail adresu [email protected] sa naznakom Budva – zlatni oktobar.

“Stručni žiri će 27. oktobra izabrati dvije najbolje fotografije i dva najbolja video snimka. Žiri je sastavljen od renomiranih stručnih imena, koji čine istoričar umjetnosti i umjetnički fotograf, inženjer elektrotehnike sa iskustvom u medijima i IT stručnjak i grafički dizajner”, navodi se u saopštenju.

Imena će biti objavljena po proglašenju dobitnika.

TOB će, nakon toga na svom Facebook profilu objaviti odabrani materijal, a publika će moći da lajkuje svoje favorite.

“Fotografija odnosno video snimak sa najvećim brojem lajkova će osvojiti po 300 EUR”, kazali su iz TOB-a.

Proglašenje pobjednika planirano je za 5. novembar.

“Smisao ovog takmičenja jeste da se prije svega animiraju amateri, oni koji vole i žele da se bave fotografijom i snimanjem video snimaka, i koji imaju talenat i smisao da zabilježe pravi momenat. Uzevši to u obzir, više će se cijeniti i vrednovati navedene karakteristike nego sam kvalitet fotografije napravljen profesionalnim foto-aparatom ili dronom”, objasnili su iz TOB-a.

Upravo zbog toga, namjera je da i pristigle materijale koji ne budu nagrađeni, uz ime autora promovišu na društvenim mrežama, uz odobrenje samog autora.

“Pored amatera pozvani su da učestvuju i profesionalci, odnosno svi zainteresovani koji žele da zabilježe kadrove prelijepe Budve u oktobru”, zaključuje se u saopštenju.