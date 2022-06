Telekom eFiskalizacija za sezonske biznise štedi novac i vrijeme

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski Telekom je za sve pojedince i privrednike koji imaju biznis sezonskog karaktera pripremio posebnu ponudu za elektronsku fiskalizaciju, zahvaljujući kojoj vlasnici takvih poslova mogu aktivirati uslugu tokom sezone, a onda je vratiti u period mirovanja tokom ostatka godine.

Sezonska eFiskalizacija Telekoma je idealno rješenje za sve sezonske uslužne djelatnosti i maloprodaju, kao i za one privatne i poslovne korisnike koji se bave izdavanjem apartmana, iznajmljivanjem ležaljki, prodajom sladoleda, parking servisom, za manje prodavnice, kao i za kioske, frizerske i kozmetičke salone, kojima kvalitetna oprema i softver koje Telekom obezbjeđuje omogućavaju pouzdano i jednostavno izdavanje računa.

Korisnicima sezonske eFiskalizacije Telekoma rješenje je dostupno tokom šest mjeseci, a paket zatim prelazi u fazu mirovanja.

„U periodu mirovanja paketa korisnici ne plaćaju pretplatu, a svi podaci ostaju na sigurnom. Reaktivacija usluge je jednostavna – dovoljno je da sljedeće sezone posjete T-Centar ili Biznis centar i ponovo aktiviraju svoj paket“, navodi se u saopštenju.

Riječ je o kompletnom rješenju Telekoma za elektronsku fiskalizaciju, koje uključuje digitalni sertifikat za eFiskalizaciju, kontrolisani trošak i plaćanje u sezoni korišćenja, usklađenost sa zakonom, Android naplatni uređaj, štampač, internet vezu i aplikaciju za izdavanje računa, uz SIM karticu sa internetom za sigurnu vezu sa Upravom prihoda i carina.

Privrednici dobijaju uređaj spreman za rad s unesenim sertifikatom i cjenovnikom, instalaciju i edukaciju, offline rad i čuvanje podataka, kao i stručnu podršku, kako bi njihov posao tokom sezone funkcionisao neometano.

Plaćanje se vrši iz dva dijela – prilikom potpisivanja ugovora i sa prvim računom, dok se digitalni sertifikat kupuje posebno.

„Sertifikati za elektronsku fiskalizaciju mogu se dobiti za samo deset minuta u T-Centru ili Biznis centru, bilo da je riječ o kvalifikovanom sertifikatu za privatne ili poslovne korisnike. Sertifikati se plaćaju jednokratno, a validni su tri godine“, dodaje se u saopštenju.

Izdaje ih Telekom kao jedini telekomunikacioni operator u Crnoj Gori koji je registrovan kao kvalifikovani pružalac elektronskih usluga povjerenja u skladu sa Zakonom o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu.

Više detalja o sezonskoj ponudi i uređajima mogu dobiti u Biznis centru i od prodajnih agenata Telekoma

