Stižu prvi šleperi sa brašnom iz Bugarske

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prvi šleperi sa brašnom počeli su da stižu iz Bugarske, a očekuje se da tokom ove sedmice krene i uvoz iz Srbije, saopštio je direktor Direktorata za poljoprivredu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Miroslav Cimbaljević.

On je kazao da u ovom trenutku Crna Gora ima dovoljno zaliha hrane. Snabdijevanje se u nekim segmentima odvija otežano, ali, kako je rekao, kontinuitet postoji, prenosi Pobjeda.

“Ministar Aleksandar Stijović je u ponedjeljak i danas sa četiri premijera imao sastanke i taj kontinuitet u snabdijevanju će se ubrzo uspostaviti. Što je dobro, jer ćemo imati više izvora za budućnost, i nećemo dolaziti u ovu situaciju”, rekao je Cimbaljević danas novinarima na protestu mljekara ispred Ministarstva poljoprivrede.

Očekuje se, kako je naveo, da tokom ove sedmice krene uvoz brašna iz Srbije.

“Mi radimo, iz tog razloga je i ministar u Bugarskoj kako bi se dogovorio model za nabavku brašna iz te i drugih zemalja. Siguran sam da ćemo imati kontinuitet i mnogo bolju cijenu brašna”, poručio je Cimbaljević.

Predsjednik Vlade Zdravko Krivokapić boravi u zvaničnoj posjeti Bugarskoj gdje je, kako je kazao, sa premijerom te zemlje Kirilom Petkovim razgovarao o prilikama za pronalaženjem novog tržišta prehrambenih proizvoda koje bi Crna Gora uvozila.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS