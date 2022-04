Stanić: Joković hitno da zakaže sjednice Odbora

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Socijaldemokratska partija uputila je danas urgenciju predsjedniku Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Vladimiru Jokoviću, da hitno zakaže sjednice tog tijela povodom značajnog rasta cijena i pada životnog standarda građana usljed krize, i saslušanja resornih ministara na te teme.

Šef Medijskog tima SDP-a, Mirko Stanić, naveo je da bi pitanja u vezi sa očuvanjem i poboljšanjem standarda života građana trebalo da budu na vrhu agende resornih ministarstava, ali i predsjednika nadležnog Odbora Skupštine.

„Kao odgovorni predstavnici građana koji su nas birali, moramo uraditi sve što je u našoj moći da donesemo odluke koje će spriječiti strmoglavi pad životnog standarda građana, izazvan podjednako neodgovornom i odlazećom Vladom Zdravka Krivokapića, kao i blokadom rada Skupštine“, rekao je Stanić.

On je podsjetio da su poslanici SDP-a Odboru kojim predsjedava Joković uputili dva zahtjeva za sazivanje sjednica, 24. marta i 30. marta.

„U prvom zahtjevu, između ostalog, navodi se da je potrebno hitno sazivanje sjednice kako bi razmatrali antikrizne mjere, podršku građanima i privredi, ali i dio zakona koji se odnose na smanjivanje akciza na gorivo i na prehrambene proizvode, čiji je rast od 30 odsto do 150 odsto u protekloj godini”, kazao je Stanić.

On je rekao da su drugim zahtjevom tražili kontrolno saslušanje resornih ministara finansija i socijalnog staranja Milojka Spajića, ekonomskog razvoja Jakova Milatovića i poljoprivrede Aleksandra Stijovića na temu postupanja Vlade i ministarstava povodom ekonomske krize izazvane rastom cijena energenata i prehrambenih proizvoda.

“Ogromni rast inflacije pogađa one porodice čija se primanja nijesu povećala početkom godine, pogotovo naše penzionere kojih je 125 hiljada, ali i korisnike materijalne pomoći, tako da su troškovi struje u zimskom periodu, goriva koje je 70 odsto poskupjelo za godinu i hrane postali za većinu njih neizdrživi” objasnio je Stanić.

On je kazao da očekuje od Jokovića da prepozna urgentnost i važnost te inicijative i da kao nadležni skupštinski odbor, bez odlaganja, pokrenu rješavanje pitanja od kojih zavisi egzistencija ogromnog broja građana Crne Gore.

