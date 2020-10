Sprečavanje bankrota javnih finansija prvi prioritet

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada će, u cilju sprečavanja bankrota javnih finansija i ugrožavanja isplate zarada, penzija i socijalnih davanja, morati odmah da počne pregovore sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) o programu reformi, saopštio je predsjednik Pokreta za promjene (PzP), Nebojša Medojević.

“Prethodni režim je ostavio praznu kasu i najveći dio novca od stranih kredita otišao je na finasiranje privatnih korupcionaških aranžmana sa tajkunskim firmama i neracionalnu budžetsku potrošnju kroz finasiranje nepostojećih radnih mjesta na koja su se zapošljavali paraziti iz Demokratske partije socijalista (DPS)”, rekao je Medojević.

On tvrdi da novac od kredita nije išao na investicije u otvaranje novih fabrika i radnih mjesta, infrastrukturu, nauku i obrazovanje, izgradnju bolnica, škola i domova za stare, kredite poljoprivrednicima i podršku malim preduzetnicima, već na megalomanske javne radove i nabavke iza kojih su stajale tajkunske firme bliske režimu.

“Uz sporazum sa MMF-om, obezbijedićemo izvore za refinansiranje prispjelih obaveza i stvoriti prostor i dobiti na vremenu za sprovođenje oštrog programa racionalizacije i restrukturiranja budžetske potrošnje. Vlada mora odmah napraviti radikalno kresanje svih nepotrebnih troškova administracije i pripremiti novu sistematizaciju radnih mjesta, koja bi bila zasnovana na poreskim kapacitetima i potrebama stanovništva i privrede”, kazao je Medojević.

On smatra da državna administracija mora biti depolitizovana, stručna, efikasna, solidno plaćena i sa neophodnim sredstvima za rad. Sve nepotrebne troškove treba, kako je dodao, radikalno skresati.

“Štednja i bolni rezovi treba da počnu u državnoj administraciji, koja je decenijama parazitirala, trošeći pare od skupih kredita koje sada treba svi da vraćaju. Nova vlada će sprovesti reviziju svih rješenja o dodjeli stanova državnim funkcionerima i insistirati da se oni otplaćuju po tržišnim uslovima”, najavio je Medojević.

On je poručio da će svi ugovori i rješenja, kojima su dodijeljeni stanovi državnim funkcionerima po privilegovanim uslovima i cijenama višestruko nižim od tržišnih, biti poništeni kao štetni po državu.

Medojević je saopštio da se crnogorska ekonomija ubrzano gasi, da se nelikvidnost privrede prenosi na budžet, poreski prihodi ubrzano opadaju, dugovi pristižu, nezaposlenost raste, siromaštvo kuca na vrata polovine populacije, a stranci povlače novac iz zemlje.

Približava se, kako je naveo, scenario “spržene zemlje”.

“Potreban nam je radikalni zaokret u vođenju države i ekonomije. Potrebne su korjenite reforme. Moramo trošiti samo ono što zaradimo, a zaduživati se pametno, samo za finansiranje produktivnih investicija za proizvodnju i izvoz, koje valorizuju domaće sirovine i pamet, supstituišu uvoz i donose nova radna mjesta i realne prihode iz izvoza”, kazao je Medojević.

On smatra da je neophodno raskrstiti sa neodgovornom politikom koja je dovela do fiskalnog deficita, koji je u prethodnih pet godina u prosjeku iznosio šest odsto. To, prema njegovim riječima, zahtjeva političku spremnost i hrabrost da se prekine neodrživa ekonomska politika zasnovana na lažnoj slici o precijenjenim prihodima i potcijenjenim obavezama.

“Koliko god to bilo bolno, mora da se napravi taj nužni drastičan rez i raskid sa neodgovornom ekonomskom politikom i mora duboko da se zagazi u vode oštre fiskalne konsolidacije”, poručio je Medojević.

On smatra da je bez odlaganja neophodno prekinuti lanac zaduživanja, kojim je javni dug povećan na preko 80 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

“Oni koji vode zemlju imaju ogromnu kolektivnu odgovornost. Oni nemaju pravo na nerealno povećanja zarada koje se finansiraju bez osnova i uporišta, rastom zaduživanja i teretom za buduće generacije”, naveo je Medojević.

To, prema njegovim riječima, znači drastičan rez i momentalno napuštanje neodgovorne politike, jer je previše negativnih iskustava koja opominju i grešaka koje se ne smiju ponoviti.

Medojević je poručio da će Vlada, u okviru mjera štednje, izuzeti socijalna davanja i penzije, koje se neće smanjivati.

“Država treba da bude garant iznosa penzija, koje treba tretirati kao stečeno pravo. Ukoliko Fond penzijsko invalidskog osiguranja (PIO), iz bilo kojeg razloga, nije u mogućnosti da isplati garantovani iznos penzija, njegov dug prema korisniku prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja postaje državni. Država je dužna da korisniku isplati dug u roku od najviše 30 dana od njegovog nastanka, sa pripadajućim zakonskim kamatama”, rekao je Medojević.

On je objasnio da se dug može finansirati tako što će se emitovati državne obveznice koje su naplative odmah.

“Ako osiguranici ne mogu naplatiti od države taj dug zbog nedostatka novca na računu budžeta, korisnici prava iz PIO mogu državnim obveznicama izmirivati sve svoje obaveze prema državi, javnim preduzećima, fondovima i institucijama”, rekao je Medojević.

On je poručio da nova vlada mora odmah pokrenuti temeljnu reviziju korisnika svih socijalnih davanja, jer je postojala praksa masovne zloupotrebe u dodjeli socijalne pomoći.